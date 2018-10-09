Суд во Франции обязал Абрамовича доплатить 1,2 млн евро налогов

Российский миллиардер Роман Абрамович проиграл разбирательство в Кассационном суде Франции по доначисленным налогам на замок Шато-де-ла-Кро Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кассационный суд Франции обязал российского миллиардера Романа Абрамовича доплатить 1,2 млн евро налогов за принадлежащую ему виллу Château de la Croë в Кап д'Антибе на юге Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Представитель Абрамовича Джон Манн отказался комментировать «Ведомостям» эту информацию.

Абрамович приобрел эту виллу в 2004 г. Как писала газета The Daily Telegraph, стоимость недвижимости составила $30 млн. В феврале того же года бизнесмен получил разрешение на ремонт, который продлился четыре года.

Как пишет Bloomberg, французская налоговая служба посчитала, что в 2006 и 2007 гг. бизнесмен при уплате налога на имущество недооценил недвижимость, из-за чего заплатил меньше, чем должен был. Сами налоговики оценили стоимость квадратного метра Château de la Croë в 41 000 евро ($47 000). В расчетах они исходили из цен на подобные расположенные на Лазурном берегу здания. В том числе, по данным агентства, учитывалась стоимость виллы Фиорентина (Villa Fiorentina), где бывали члены семьи Кеннеди, актрисы Элизабет Тейлор и Грета Гарбо. В 2004 г. эту виллу продали за 73 млн евро.

wikimedia Замок Шато-де-ла-Кро (Château de la Croë)

Абрамович пытался оспорить требование французских налоговиков несколько лет, пишет Bloomberg. В своих жалобах он настаивал, что они существенно переоценивают виллу, поскольку объекты, которые использовались в сравнении, находятся в районах с гораздо более дорогой недвижимостью. Абрамович также указывал, что французы не учитывают деньги, потраченные им на ремонт. Как пишет Bloomberg, речь идет о сумме 150 млн евро, 30 млн евро из которых были потрачены в 2005 г. Налоговики в свою очередь утверждали, что в своих расчетах уже заложили соответствующий вычет – 30% в 2006 г. и 20% в 2007 г.

Аргументы Абрамовича в 2017 г. отклонил апелляционный суд Парижа. Он сослался на вышедший в 2005 г. архитектурный доклад, в котором Château de la Croë была названа «самым красивым местом на Лазурном берегу между Сен-Рафаэлем и Италией». Авторы отчета указывали, что столь же роскошного и элегантного особняка в окрестностях не найти. Абрамович обжаловал решение апелляционного суда. В кассационной инстанции он заявил, что документы с налоговыми требованиями не были доставлены ему лично. Но кассационный суд отклонил жалобу.

Российский Forbes оценивает состояние Абрамовича в $10,8 млрд (№ 11 в рейтинге богатейших российских бизнесменов).

Château de la Croë была спроектирована французским архитектором Арманом-Альбертом Рато и построена в 1927 г. В здании 12 спален. Его площадь – более 2400 кв. м, площадь участка – более 75 000 кв. м. Вилла была резиденцией Эдуарда VIII, отрекшегося от британского престола в 1937 г. На ней останавливался бельгийский король Леопольд III, последняя королева Италии Мария Жозе Бельгийская и король Египта Фарук I. В 1970-х гг. Château de la Croë серьезно пострадала от пожара и долгое время была заброшена, пока ее не приобрел Абрамович.