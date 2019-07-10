На киноэкраны выйдут новые приключения Остапа Бендера

Главную роль играет Сергей Безруков. В своем инстаграм актер поделилась кадрами со съемок Instagra / s_bezrukov

Rambler Group стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимает студия «Среда» Александра Цекало, рассказала «Ведомостям» директор по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софья Квашилава. Представитель «Среды» подтвердил, что Rambler Group полностью профинансирует «Бендера».

Это первый продюсерский проект группы Александра Мамута. В Rambler Group входят одноименный интернет-портал, такие СМИ, как Gazeta.ru, Lenta.ru и RNS, спортивные проекты, видеосервис Okko. Также Мамут владеет крупнейшей в России сетью кинотеатров, которая теперь работает под брендом Okko. Мамут несколько лет обсуждал с различными продюсерами возможность совместно создавать сериалы и фильмы, рассказывали «Ведомостям» сотрудники нескольких медиакомпаний. Rambler Group стала вторым после «Яндекса» российским интернет-холдингом, который теперь производит собственный контент. «Яндекс» уже продюсировал несколько фильмов и договорился с продюсерами о съемках нескольких сериалов.

«Бендер» снят по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Главную роль играет Сергей Безруков. По словам Квашилавы, по своему стилю «Бендер» – это смесь советских «Неуловимых мстителей» и приемов режиссера Гая Ричи.

Первая часть «Бендера» выйдет в кинотеатрах в начале 2020 г., рассказала Квашилава. «Бендер» будет показан по той же модели, которую «Среда» использовала в своем первом киносериале – «Гоголь». Тот проект первоначально был создан как стандартный ТВ-сериал по заказу телеканала ТНТ. Позднее «Газпром-медиа» решила показать «Гоголя» на другом своем канале – ТВ-3. И чтобы окупить затраты по показу такого дорогого сериала на относительно небольшом канале, топ-менеджеры ТВ-3 решили сначала выпустить этот проект на большой экран – разбить восемь отснятых эпизодов на три кинофильма. Это стало первым известным примером массового проката сериала в кинотеатрах. Касса «Гоголя» в несколько раз превысила ожидания «Газпром-медиа», «Среды» и кинотеатров – франшиза совокупно собрала 1,35 млрд руб.

«Бендера» зрители тоже увидят в двух форматах – сначала в кинотеатрах последовательно выйдут все четыре части кинофраншизы, затем более расширенная версия проекта появится как сериал в интернете. Сейчас продюсеры проекта обсуждают с потенциальным прокатчиком график выхода трех остальных фильмов, уточнила Квашилава.

У объединенной киносети Okko, которая входит в Rambler Group, не будет приоритета при проказе «Бендера», говорит Квашилава: «Мы рассчитываем, что наш фильм покажут все российские кинотеатры». А вот онлайн-кинотеатр Okko получит эксклюзивное окно для показа фильмов «Бендер», уточнила она, т. е. какое-то время интернет-пользователи смогут смотреть новую версию «Двенадцати стульев» только в этом видеосервисе – и лишь потом она будет доступна и на других площадках. Вопрос об эксклюзивных правах онлайн-кинотеатра Okko на «Бендера» в формате сериала обсуждается, говорит Квашилава.

Бюджет каждой из восьми серий «Гоголя» превысил 25 млн руб., рассказывали «Ведомостям» сотрудники «Газпром-медиа», это был дорогой сериал для российского ТВ.

Представитель «Среды» уточнил лишь, что бюджет «Бендера» значительно превышает бюджет «Гоголя», но конкретные цифры не назвал. Квашилава также не стала комментировать затраты на запуск проекта.

Кто играл Бендера