Венецианский кинофестиваль завершился сенсационной победой «Джокера»

Кадр из фильма «Джокер» DC Comics / Warner Brothers

От президента жюри Лукреции Мартель ждали сюрпризов – и, как оказалось, правильно: решение стало самым неожиданным, разумным и адекватным за долгие годы.

Самое, пожалуй, удивительное: Мартель вручила Большой приз жюри блестящему «Офицеру и шпиону» Романа Полански, не скрывая при этом своего отношения к делу режиссера, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, – на красную дорожку фильма она не пошла.

Но все же самое главное, что произошло в Венеции, – это триумф «Джокера» Тодда Филлипса, первого фильма по сверхпопулярному комиксу в конкурсе старейшего в мире кинофестиваля. «Джокер» точнее всех описал волнующую сегодня кинематографистов повестку (главное в которой – несправедливость и социальное расслоение), и признание «низкого жанра» высоколобым фестивалем – это новая страница в истории кино.

Серебряный лев за лучшую режиссуру достался Рою Андерссону («О бесконечности»), Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил Лука Маринелли («Мартин Иден»), Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Ариан Аскарид («Молитва во имя Бога»). Специальный приз жюри вручили документальной сатире «Мафия не та, что раньше» (режиссер Франко Мареско), а призом за лучший сценарий наградили Юньфаня за анимационный фильм «Дом 7 по Черри Лейн». Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту жюри решило присудить Тоби Уоллесу за австралийскую картину «Молочные зубы». А главным призом программы «Горизонты» наградили украинскую «Атлантиду» Валентина Васяновича – мрачную и образную картину о послевоенном будущем Украины.

Венеция