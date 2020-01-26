Что продают на ярмарке искусства и антиквариата BRAFA в Брюсселе

«Конечно, главные здесь – коллекционеры из Бельгии, часто это целые династии, – рассказал «Ведомостям» один из старейшин антикварного цеха, Аксель Вервордт. – Возраст многих местных собраний исчисляется веками. С другой стороны, эти собрания ротируются – вот почему к нам охотно едут собиратели из многих других стран». Антиквар, владеющий также архитектурной и декораторской студиями, – один из тех, кто не только поддерживал эти династии десятилетиями, но и привил им вкус к современности, научив умело комбинировать старое и новое искусство. И то эклектичное разнообразие, что царит сегодня и в особняках его клиентов по всей планете, и на стендах двух третей галерей-участниц, в том числе и его заслуга. Стенд Вервордта на ярмарке традиционно выдержан в приглушенных серо-бежевых тонах и объединяет скульптурную мебель Хосе Занина Калдаса, доисторические копья из Месопотамии, монохромные работы японского художника Норио Имаи, римский мраморный бюст III в. и крупноформатную архитектурную фотографию Маркуса Брунетти.