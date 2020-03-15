Вин Дизель сыграл регенерата

Старт по плану

Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией, «Бладшот» вышел в США более чем в 2800 кинотеатрах. Сборы первого уикенда еще не посчитаны, но кинокомикс уверенно занял вторую строчку американской прокатной таблицы, заработав за первые сутки $3,77 млн. По прогнозам аналитиков кинорынка, к понедельнику в кассе будет около $9–10 млн. Для сравнения – последний по времени фантастический фильм из франшизы о Риддике (2013) при бюджете в $38 млн собрал за первый американский уикенд $19 млн и закончил мировой прокат с результатом $98,33 млн. А восьмая часть «Форсажа» (2017) – самой кассовой франшизы с участием Вина Дизеля – с $98,78 млн только стартовала в США и в итоге собрала по всему миру $1,236 млрд, но там и бюджет составлял циклопические $250 млн. Скромные $45 млн «Бладшота» рискуют не окупиться только в том случае, если люди все-таки перестанут ходить в кинотеатры.