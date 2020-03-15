Вин Дизель сыграл регенерата
Критики поспешили разнести продукцию студии Sony Pictures на наночастицы, но, подобно своему герою, «Бладшот» способен переносить серьезные повреждения без особых последствий. Секрет его суперсилы – в скромном по голливудским меркам бюджете: кинокомикс обошелся в $45 млн, а за такие деньги не стыдно быть и вторичным, и тупым. Так что наличие в фильме не только приличных спецэффектов (на которых специализируется начинающий режиссер Дэйв Уилсон), но и зачатков мысли позволяет отнестись к «Бладшоту» более спокойно и благожелательно, чем суровые рецензенты.
Откуда он взялся
Бладшот – один из главных кормильцев относительно молодого издательства Valiant Comics (основано в 1989-м). Год рождения – 1992 (первое появление на страницах комикса). Имя при рождении – Энджело Морталли (в киноверсии – Рэй Гаррисон). Биография – стандартная для супергероя: служил, убит, воскрешен для опытов по созданию суперсолдата. Главная суперспособность – мгновенная регенерация благодаря циркулирующим в крови (точнее, вместо нее) нанороботам (нанитам). Мало что помнит, хочет отомстить. Кому? В этом основная интрига.
Ой, где я был вчера
Проснувшись в лабораторной капсуле, герой поначалу не может вспомнить даже имя и звание. Доктор Хартинг (Гай Пирс) – сухопарый ученый с высокофункциональным протезом руки – объясняет, что Рэя не только воскресили из мертвых, он – самое совершенное творение корпорации, которая работает над созданием модифицированных суперсолдат из бойцов, пострадавших в горячих точках. Вот несколько образцов: девушка-амфибия, человек с железными суперногами и человек с искусственным суперзрением.
Старт по плану
Несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией, «Бладшот» вышел в США более чем в 2800 кинотеатрах. Сборы первого уикенда еще не посчитаны, но кинокомикс уверенно занял вторую строчку американской прокатной таблицы, заработав за первые сутки $3,77 млн. По прогнозам аналитиков кинорынка, к понедельнику в кассе будет около $9–10 млн. Для сравнения – последний по времени фантастический фильм из франшизы о Риддике (2013) при бюджете в $38 млн собрал за первый американский уикенд $19 млн и закончил мировой прокат с результатом $98,33 млн. А восьмая часть «Форсажа» (2017) – самой кассовой франшизы с участием Вина Дизеля – с $98,78 млн только стартовала в США и в итоге собрала по всему миру $1,236 млрд, но там и бюджет составлял циклопические $250 млн. Скромные $45 млн «Бладшота» рискуют не окупиться только в том случае, если люди все-таки перестанут ходить в кинотеатры.
Амфибия (Эйса Гонсалес) сразу проникается к новичку сочувствием и зовет его выпить. Алкоголь неожиданно включает в мозгу Рэя воспоминания – теперь он знает, кому мстить: вот этот гад издевательски танцевал передо мной под хит Talking Heads «Psycho Killer», а потом достал пистолет. Солдат моментально срывается в Будапешт проверять на практике обретенную суперсилу. Злодея трясет от страха, хотя он едет в кортеже из шести бронированных автомобилей с охраной. И не зря трясет. Охрана не помогает. Летят клочки по закоулочкам.
Тут на всякий случай надо написать: осторожно, спойлер! Но если вы видели трейлер «Бладшота», то и так все знаете. И пусть мысль, стоящая за ключевым сюжетным поворотом, совсем не нова, актуальности она не теряет: создать жажду мести и образ врага – дело техники. А уж где эта пропаганда работает, в отдельно взятом мозгу или в общем для всех телевизоре, – зависит от задач манипулятора.
Как там Дизель
Для 52-летнего Вина Дизеля «Бладшот» – первый кинокомикс со времен «Стражей Галактики» (где мы его, впрочем, не видели – он лишь озвучивал человеко-дерево фразой «Я есть Грут» на всех языках, включая русский). Но роли такого рода – в репертуаре Дизеля: ближайший родственник Бладшота – космический уголовник Риддик с модифицированным зрением, которого актер сыграл уже трижды («Черная дыра», «Риддик», «Хроники Риддика»).
При всей брутальности Дизель умеет придать своим героям немного плюшевое обаяние: он лыс и мускулист, но – в отличие, например, от сухого, жесткого и быстрого Джейсона Стэтема – всегда как будто с ленцой и даже с жирком, как говорят бодибилдеры, «на массе». В лучших его ролях это свойство органично вписано в характер героя – как во франшизе «Форсаж» (которой в «Бладшоте», естественно, сделан реверанс в виде антикварного спорткара). Но на этот раз специфическая актерская психофизика Дизеля не учитывается – обаяние не востребовано, нужна одна твердолобость.
Даже улыбнуться ему, кажется, ни разу не дают. Не то что пошутить – для этого в фильме есть специальный персонаж, которого играет комик Ламорн Моррис.
Хоть бы хны
Главный спецэффект «Бладшота» – фокус с кровавой регенерацией героя. Он решительно идет навстречу пулям и разрывным снарядам, потому что дырки в нем зарастают мгновенно, оторванные части тела восстанавливаются за считанные секунды и даже размазанные по асфальту мозги успевают вернуться на место, пока Бладшот настигает врага, чтобы убить его подвернувшимся под руку джипом или просто кулаком.
Есть, кстати, среди популярных героев комиксов еще один персонаж, которому хоть кол на голове теши, хоть руби его на шашлык, хоть взрывай термоядерной гранатой – регенерирует, сволочь, и будет как новенький. Это Дэдпул из вселенной Marvel. Но он в отличие от Бладшота как раз большой шутник.
Кто виноват
Самое забавное в фильме – то, как он сам объясняет свои несуразности. Это не режиссер со сценаристами виноваты, а вот эти халтурщики из лаборатории доктора Хартинга, которые конструируют фейковые воспоминания героя, пользуясь самыми чудовищными киноштампами. Танец злодея под Psycho Killer? На складе замороженных туш? Да вы совсем очумели, креста на вас нет!
Хулиганы в ответ только ржут. Да, вот такая у нас будет «Матрица», что хотим, то и нарисуем.
Это, во-первых, совершенно обезоруживает. А во-вторых, открывает огромные возможности. Такие герои второго плана должны быть в каждом фильме. И авторы не будут ни за что отвечать. Сочини персонажей-создателей и вали все на них.-