Главным дизайнером Givenchy станет основатель стрит-стайл бренда одежды

Главным дизайнером Givenchy станет основатель стрит-стайл бренда одеждыСтилистика марки может радикально измениться
Новым креативным директором Givenchy станет американский дизайнер Мэтью Уильямс. В этой должности он сменит Клэр Уэйт Келлер, покинувшую марку в апреле текущего года. Как и Уэйт Келлер, Уильямс будет создавать и мужскую, и женские коллекции Givenchy. Первую коллекцию в новом качестве он представит публике в октябре.
Уильямсу 34 года, он основатель принадлежащего ему бренда стрит-стайл одежды 1017 Alyx 9SM. У Уильямса нет профильного образования дизайнера одежды, до того как создать собственную марку в 2015 г. он работал креативным директором Леди Гаги и Канье Уэста и приглашенным дизайнером проекта Moncler Genius. В 2016 г. он стал финалистом конкурса для молодых дизайнеров LVMH Prize, который организовывает владеющий Givenchy холдинг LVMH.
Художественный почерк Уэйт Келлер и Уильямса принципиально различен. Стиль первой отчасти близок историческому образу марки, воплощенному ее основателем дизайнером Юбером де Живанши. Свою задачу в должности креативного директора Уэйт Келлер формулировала как поиск современного воплощения высокой моды. Ее коллекции были элегантны и лаконичны, но при этом современны и узнаваемы. Уильямс также подчеркивает важность современного прочтения кутюра. Но не скрывает, что ориентируется на будущее и «детей, которые носят кроссовки и футболки». По его словам, на них рассчитан Alyx, с помощью которого они могут познакомится с настоящим качеством кроя и кожаных изделий.
Стиль Уэйт Келлер нравился модным критикам и прессе, а за работу в Givenchy она успела получить награду British Fashion Awards как лучший британский дизайнер женской одежды. Широкой публике Уэйт Келлер стала известна как дизайнер свадебного платья Меган Маркл. Эта работа также получила одобрение как участников индустрии, как и аудитории. Тем не менее заслуги не помогли Уэйт Келлер задержаться в Givenchy надолго — она проработала во французском модном доме всего три года. Официально причины скорой отставки не были объявлены, но профильные СМИ писали, что их было две. Первая — финансовые результаты были далеки от тех, что ожидал владелец концерна LVMH Бернар Арно. Вторая — бренд и его товары не вызывали нужного ажиотажа в социальных сетях.
Назначение Уильмса подтверждает стратегию LVMH ориентироваться на покупателей более молодого возраста — миллениалов и представителей поколения Z. Согласно аналитике Bain & Company, именно на них будет приходится около половины продаж товаров класса люкс к 2025 г. И этих потребителей не интересуют классические костюмы, платья в пол, галстуки или классические пальто. По мнению экспертов Bain & Co., заметный рост люксу (продолжавшийся до пандемии коронавируса и последующих ограничений) обеспечили продажи кроссовок, футболок и пуховиков – всего того, что ассоциируется больше с молодежной, а не высокой модой. Желая соединить высокую моду и стрит-стайл, в 2018 г. LVMH решился на сенсационное назначение — главным дизайнером мужских коллекций Louis Vuitton стал Вирджил Абло. Его бэкграунд схож с Уильямсом — собственная стрит-стайл марка плюс работа с Канье Уэстом. «Вирджил умеет чувствовать дух времени и навести мосты между классикой и современностью», – так объяснял неожиданное назначение генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк. Сам Абло говорил, что своей задачей видит создание новых кодов Louis Vuitton, причем для реальных людей, а не для истории моды. LVMH не публикует данные о продажах мужских коллекций Louis Vuitton, но в отчетах за 2018 и 2019 гг. подчеркивалось, что значительную роль в росте продаж сыграла работа Вирджила Абло.