Главным дизайнером Givenchy станет основатель стрит-стайл бренда одежды

Назначение Уильмса подтверждает стратегию LVMH ориентироваться на покупателей более молодого возраста — миллениалов и представителей поколения Z. Согласно аналитике Bain & Company, именно на них будет приходится около половины продаж товаров класса люкс к 2025 г. И этих потребителей не интересуют классические костюмы, платья в пол, галстуки или классические пальто. По мнению экспертов Bain & Co., заметный рост люксу (продолжавшийся до пандемии коронавируса и последующих ограничений) обеспечили продажи кроссовок, футболок и пуховиков – всего того, что ассоциируется больше с молодежной, а не высокой модой. Желая соединить высокую моду и стрит-стайл, в 2018 г. LVMH решился на сенсационное назначение — главным дизайнером мужских коллекций Louis Vuitton стал Вирджил Абло. Его бэкграунд схож с Уильямсом — собственная стрит-стайл марка плюс работа с Канье Уэстом. «Вирджил умеет чувствовать дух времени и навести мосты между классикой и современностью», – так объяснял неожиданное назначение генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк. Сам Абло говорил, что своей задачей видит создание новых кодов Louis Vuitton, причем для реальных людей, а не для истории моды. LVMH не публикует данные о продажах мужских коллекций Louis Vuitton, но в отчетах за 2018 и 2019 гг. подчеркивалось, что значительную роль в росте продаж сыграла работа Вирджила Абло.