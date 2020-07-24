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Кто продолжит историю «Ведьмака»

Как Лорен Шмидт-Хиссрих стала продюсером, шоураннером и сценаристом второй части сериала
Софья Корепанова
Исполнительный продюсер, шоураннер телесериала «Ведьмак» /PA Images via Reuters

Согласно недавно опубликованному рейтингу Netflix самым популярным его сериалом собственного производства стал «Ведьмак». Премьера состоялась в декабре прошлого года. Его смотрели 76 млн домохозяйств, а ближайших конкурентов (четвертый сезон испанской криминальной драмы «Бумажный дом» и первый сезон документального сериала о владельце частного зоопарка «Король тигров») – около 65 млн.

Правда, Netflix изменил методику подсчета. Еще в прошлом году он считал в рейтинге только тех, кто отсмотрел не менее 70% сериала. Тройка прошлогодних лидеров выглядела так: третий сезон «Очень странных дел» с 64 млн, первый сезон «Академии «Амбрелла» и третий сезон «Бумажного дома», набравшие около 45 млн. Но в этом году зрителям Netflix, чтобы попасть в аудиторию сериала, достаточно было включить его на две минуты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных