Кто продолжит историю «Ведьмака»Как Лорен Шмидт-Хиссрих стала продюсером, шоураннером и сценаристом второй части сериала
Согласно недавно опубликованному рейтингу Netflix самым популярным его сериалом собственного производства стал «Ведьмак». Премьера состоялась в декабре прошлого года. Его смотрели 76 млн домохозяйств, а ближайших конкурентов (четвертый сезон испанской криминальной драмы «Бумажный дом» и первый сезон документального сериала о владельце частного зоопарка «Король тигров») – около 65 млн.
Правда, Netflix изменил методику подсчета. Еще в прошлом году он считал в рейтинге только тех, кто отсмотрел не менее 70% сериала. Тройка прошлогодних лидеров выглядела так: третий сезон «Очень странных дел» с 64 млн, первый сезон «Академии «Амбрелла» и третий сезон «Бумажного дома», набравшие около 45 млн. Но в этом году зрителям Netflix, чтобы попасть в аудиторию сериала, достаточно было включить его на две минуты.