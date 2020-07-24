Кто продолжит историю «Ведьмака»

Правда, Netflix изменил методику подсчета. Еще в прошлом году он считал в рейтинге только тех, кто отсмотрел не менее 70% сериала. Тройка прошлогодних лидеров выглядела так: третий сезон «Очень странных дел» с 64 млн, первый сезон «Академии «Амбрелла» и третий сезон «Бумажного дома», набравшие около 45 млн. Но в этом году зрителям Netflix, чтобы попасть в аудиторию сериала, достаточно было включить его на две минуты.