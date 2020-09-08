Как изменится туризм после пандемии

Как изменится туризм после пандемииМы станем больше путешествовать индивидуально и виртуально
«То, что происходит, иначе как чудом не назовешь. В каналах Венеции легко разглядеть рыбу. Площади практически пусты. Утята резвятся в фонтане на Пьяца ди Спанья. Такой мы не видели страну с 1960-х», – эти письма разослало в августе текущего года объединение туристических компаний Италии, предлагая подписчикам посетить страну, пока цены на размещение ниже чем обычно.
Стремление поскорее вернуть туристов не удивляет. По данным Всемирной туристской организации при ООН, на индустрию путешествий приходится более 10% мирового ВВП. После многомесячного закрытия границ из-за пандемии коронавируса она переживает невиданный кризис. Самые туристические города мира опустели: по подсчетам Cushman & Wakefield, доходность гостиничных номеров в Санкт-Петербурге в первом полугодии снизилась на 79% до $14 в сутки, в Праге ‒ на 73,6% (до $20), в Риме ‒ на 73,3% (до $32).
Российские туристы были бы рады откликнуться на призыв иностранных туроператоров. Так, например, в мае этого года двое из трех жителей Московского региона, участвовавших в опросе компании CBRE, утверждали, что хотят максимум через два месяца после окончания самоизоляции отправиться в путешествие. Большинство из них надеялись поехать на отдых за границу.
Но увы: к середине августа об Италии, как и о других странах Шенгенской зоны, россиянам, не имеющим европейского вида на жительство, оставалось только мечтать. Выезд из России открылся только в Турцию, Танзанию, Черногорию, Лондон и Швейцарию, причем туристов были готовы принимать лишь две первые страны.
Поэтому пока почти все отдыхают в России. Отечественная индустрия гостеприимства сумела удивить (и зачастую – удивить неприятно) даже самых состоятельных туристов. Топ-менеджеры и бизнесмены все лето постили в соцсетях рассказы о неоправданно дорогом отдыхе в Сочи и Крыму.
«Отбивает всякое желание возвращаться... Границы откроют, а мы хорошо помним, сколько стоит бутылка просеко или спагети песто», – так директор крупной фармкомпании подписал фото чека на 10 500 руб. за ужин в одном из крымских кафе. Читатели его страницы в Facebook не знали, чему удивляться больше: розовому брюту пино-нуар от «Нового Света» по 3500 руб. за бутылку (при цене около 1000 руб. в рознице), спагетти песто по 1200 руб. за порцию или 100 г молока за 120 руб.!
Исследование, проведенное Road Travel совместно с ПАО «Газпром нефть», показало, что 75% участников опроса рассматривают автопутешествие в качестве досуга в ближайшем будущем.
Не только россияне остались дома, внутренний туризм активно развивается по всему миру, отмечает Кирилл Хомко, сооснователь и директор по контенту проекта Road.Travel компании «Таймсинери», резидента «Сколково». Из-за пандемии закрыты границы, перелеты не кажутся безопасными по гигиеническим нормам и путешественники начали изучать альтернативы привычным маршрутам, открывая новое рядом, объясняет он.
Особую популярность, говорит эксперт, также набирают поездки, которые в английском языке принято называть Staycation (stay – пребывание, vacation – отпуск): недалеко от дома, без ночевок.
В этих условиях надо развивать районный туризм, считает заместитель руководителя московского департамента туризма Татьяна Шаршавицкая. В Москве департамент культурного наследия запустил проект «Дни наследия. Районы»: желающим предлагается записаться на бесплатные экскурсии – пешеходные, автобусные, на самокатах или велосипедах – по ранее не известным туристам местам столицы. Так, например, можно посетить одно из самых значительных творений знаменитого архитектора Константина Мельникова – клуб парфюмерно-косметической фабрики «Свобода» в Савеловском районе. Или старейший московский некрополь в Кунцеве, основанный в XVII в.
Для тех, кто придерживается режима самоизоляции, в Москве продолжают работать виртуальные проекты, стартовавшие весной, когда все вынужденно сидели по домам.
Например, онлайн-проект #Москвастобой комитета по туризму позволяет побывать на виртуальных экскурсиях в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, Музее современного искусства «Гараж», музее-заповеднике «Царицыно», Еврейском музее и центре толерантности и других. Есть также замена и экскурсиям по району – цикл онлайн-лекций «Московское краеведение» на YouTube.
Виртуальные путешествия в ближайшее время станут хорошим вспомогательным инструментом в выборе реальной поездки, но точно не ее заменой, хотя, возможно, эта технология незначительно уменьшит объем рынка экскурсионных туров, считает Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, резидента «Сколково».
Пандемия COVID-19 однозначно ускорила развитие новых технологий в сфере туризма, но большинство из них связано с реальными путешествиями, отмечает Хомко. И приводит конкретные примеры: это облачные сервисы, куда можно загрузить паспорта и визы; возможность бесконтактно пройти не только регистрацию, но и контроль безопасности в аэропорту – через камеру с распознаванием лиц и досмотр бесконтактными устройствами; регистрация в отеле не на ресепшн, а в мобильном приложении – это не фантастика, а бывший стартап, а ныне проект Traveler ID под эгидой разработчика технологических решений для туриндустрии компании Amadeus, приводит пример Хомко.
Благодаря появлению маркетплейсов услуг и упрощению инструментов создания сайтов растет популярность индивидуальных путешествий, продолжает он. Туристические маршруты можно найти не только в блогах, но и в сервисах и приложениях вроде Maps.me. Road.Travel, к примеру, дает экспертам возможность создавать маршруты для самостоятельных путешествий и публиковать их в каталоге компании или на своих ресурсах. А приложение izi.travel предлагает аудиогиды, в том числе с интересными маршрутами вдоль отечественных федеральных трасс. Более того, уже сейчас начинается интеграция готовых маршрутов и других туристических продуктов в навигационные системы умных автомобилей, рассказывает Хомко.
Новые технологии помогают и программе оздоровления индустрии, запущенной Всемирной туристской организацией при ООН, продолжает Кирилл. Она должна бороться с чрезмерным туризмом, например перенаправлять туристические потоки на менее загруженные направления.
Курс на индивидуализм повышает интерес к путешествиям на автомобиле. «В эру COVID-19 они набирают популярность не только потому, что большинство границ остаются закрытыми, но и из-за максимальной безопасности: можно самостоятельно поехать куда угодно, а не гулять по переполненному городу или загорать на людном пляже. Согласно нашему совместному с ПАО «Газпром нефть» исследованию, 75% опрошенных рассматривают автопутешествие в качестве досуга в ближайшем будущем», – рассказывает Хомко.
Пандемия способствовала тому, что регионы России, исторически предлагавшие дорогой отдых, стали искать приемлемые варианты для массового туризма.
Тенденцию отметил и производитель внедорожников УАЗ. Он запустил проект «Патриот» открывает границы» uaz.ru/journey – интерактивную карту на сайте компании с интересными местами, где побывали владельцы «Патриотов» – от перевала Аишхо на Главном Кавказском хребте до Кудыкиной горы в Липецкой области или «российского Стоунхенджа» – комплекса Маньпупунер в Республике Коми, с описанием маршрутов, фотографиями и советами.
Заграничные поездки, да и вообще дальние путешествия будут по-прежнему доступны массовому потребителю, обнадеживает Зарецкий из Travelata.ru. По его мнению, пандемия, наоборот, способствовала тому, что регионы России, исторически предлагавшие дорогой отдых, стали искать приемлемые варианты для массового туризма.
«Тот же Алтай никогда еще не видел такого наплыва туристов, как в этом году, и подобный спрос привлечет инвестиции в создание гостиничной базы для более доступного отдыха. Туроператоры будут «поднимать» туда больше чартеров, что снизит стоимость перелета. Так что есть большая вероятность через пару лет увидеть в России еще несколько центров массового туризма кроме Сочи и Крыма», – объясняет Алексей Зарецкий.
То, что происходит сейчас, – это реальный шанс для развития инфраструктуры локального туризма, появления доступных отелей и качественной еды, соглашается Кирилл Хомко.
Главное, чтобы им захотели воспользоваться.