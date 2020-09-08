Как изменится туризм после пандемии

Пандемия COVID-19 однозначно ускорила развитие новых технологий в сфере туризма, но большинство из них связано с реальными путешествиями, отмечает Хомко. И приводит конкретные примеры: это облачные сервисы, куда можно загрузить паспорта и визы; возможность бесконтактно пройти не только регистрацию, но и контроль безопасности в аэропорту – через камеру с распознаванием лиц и досмотр бесконтактными устройствами; регистрация в отеле не на ресепшн, а в мобильном приложении – это не фантастика, а бывший стартап, а ныне проект Traveler ID под эгидой разработчика технологичес­ких решений для туриндустрии компании Amadeus, приводит пример Хомко.