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Чистое сияние пиксельного разума

В России заработал первый веб-кинотеатр
Лидия Маслова
Максим Стулов / Ведомости

Об открытии Chill, первого в России онлайн-кинотеатра для веб-сериалов, было объявлено с теми же сенсационными интонациями, какими, наверное, в свое время сопровождался первый киносеанс братьев Люмьер: «Такого вы больше нигде не увидите!» Разве что скромные Люмьеры полагали, что изобрели легкомысленное развлечение, которое быстро выйдет из моды, а нынешние создатели веб-сериалов уверены, что за этим форматом будущее. Они не так уж и ошибаются. Станете вы фанатом этого жанра или нет, ваше дело, но изучить феномен действительно стоит.

Первый российский веб-кинотеатр носит модное англоязычное название, которое человек старой формации перевел бы как «расслабон». Парадокс в том, что это состояние скорее противоположно тому, в котором просматриваются веб-сериалы. Их ведь часто смотрят буквально на бегу – по дороге с работы, по пути в гастроном. Впрочем, и в офисах тоже – серии-то минут по пять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных