Чистое сияние пиксельного разума

Об открытии Chill, первого в России онлайн-кинотеатра для веб-сериалов, было объявлено с теми же сенсационными интонациями, какими, наверное, в свое время сопровождался первый киносеанс братьев Люмьер: «Такого вы больше нигде не увидите!» Разве что скромные Люмьеры полагали, что изобрели легкомысленное развлечение, которое быстро выйдет из моды, а нынешние создатели веб-сериалов уверены, что за этим форматом будущее. Они не так уж и ошибаются. Станете вы фанатом этого жанра или нет, ваше дело, но изучить феномен действительно стоит.