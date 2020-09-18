Чистое сияние пиксельного разума

Чистое сияние пиксельного разумаВ России заработал первый веб-кинотеатр
Об открытии Chill, первого в России онлайн-кинотеатра для веб-сериалов, было объявлено с теми же сенсационными интонациями, какими, наверное, в свое время сопровождался первый киносеанс братьев Люмьер: «Такого вы больше нигде не увидите!» Разве что скромные Люмьеры полагали, что изобрели легкомысленное развлечение, которое быстро выйдет из моды, а нынешние создатели веб-сериалов уверены, что за этим форматом будущее. Они не так уж и ошибаются. Станете вы фанатом этого жанра или нет, ваше дело, но изучить феномен действительно стоит.
Первый российский веб-кинотеатр носит модное англоязычное название, которое человек старой формации перевел бы как «расслабон». Парадокс в том, что это состояние скорее противоположно тому, в котором просматриваются веб-сериалы. Их ведь часто смотрят буквально на бегу – по дороге с работы, по пути в гастроном. Впрочем, и в офисах тоже – серии-то минут по пять.