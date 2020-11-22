В Лондоне стартует осенняя «русская неделя»

Проходящая с 23 ноября по 2 декабря в Лондоне традиционная «русская неделя» уже вторая в небогатом на арт-события 2020 г. Еще летом пандемия стала причиной раскола в рядах галеристов, и один из четырех постоянных организаторов торгов – дом MacDougall’s не стал дожидаться общего сбора коллекционеров и аукционистов и выступил единолично на месяц раньше. Такой демарш, впрочем, не дал видимых результатов – далеко не все лоты были проданы и даже хайлайтс с умеренными ценами продавались в пределах эстимейтов. Так, на октябрьском аукционе эмблематичный и монументальный «Сосновый лес» Ивана Шишкина при эстимейте 400 000–600 000 фунтов стерлингов был куплен за 508 200 фунтов стерлингов. А пропавшее после прижизненной выставки в США и недавно обнаруженное полотно Николая Рериха «Печоры. Вход в монастырь» и вовсе не было продано.