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В Лондоне стартует осенняя «русская неделя»

На торги Sotheby’s, Christie’s и Bonhams выставлено самое разное искусство из России – от икон до современного арта
Олег Краснов
Михаил Васильевич Нестеров, икона «Спас Нерукотворный» 1910–1920 Эстимейт – 80 000–100 000 фунтов /Bonhams

Проходящая с 23 ноября по 2 декабря в Лондоне традиционная «русская неделя» уже вторая в небогатом на арт-события 2020 г. Еще летом пандемия стала причиной раскола в рядах галеристов, и один из четырех постоянных организаторов торгов – дом MacDougall’s не стал дожидаться общего сбора коллекционеров и аукционистов и выступил единолично на месяц раньше. Такой демарш, впрочем, не дал видимых результатов – далеко не все лоты были проданы и даже хайлайтс с умеренными ценами продавались в пределах эстимейтов. Так, на октябрьском аукционе эмблематичный и монументальный «Сосновый лес» Ивана Шишкина при эстимейте 400 000–600 000 фунтов стерлингов был куплен за 508 200 фунтов стерлингов. А пропавшее после прижизненной выставки в США и недавно обнаруженное полотно Николая Рериха «Печоры. Вход в монастырь» и вовсе не было продано.

Зато оставшееся трио – Sotheby’s, Christie’s и Bonhams – верно традициям и вновь выступает единым фронтом. Каждый дом проведет свои аукционы в формате in studio – в зале будут только ведущий торгов и персонал, принимающий ставки по телефону. Участники и зрители смогут наблюдать прямую трансляцию и участвовать в торгах по телефону и онлайн. Как рассказал «Ведомостям» глава отдела русского искусства Christie’s Алексей Тизенгаузен, такая форма проведения, с одной стороны, продиктована «нынешним неспокойным временем», с другой – делает процесс покупки более удобным. «У коллекционеров будет возможность спокойно следить за развитием событий, когда ведущий предлагает лоты один за другим. Онлайн-торги идут по всем лотам одновременно и, конечно, кружат голову», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных