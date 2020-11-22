В Лондоне стартует осенняя «русская неделя»На торги Sotheby’s, Christie’s и Bonhams выставлено самое разное искусство из России – от икон до современного арта
Проходящая с 23 ноября по 2 декабря в Лондоне традиционная «русская неделя» уже вторая в небогатом на арт-события 2020 г. Еще летом пандемия стала причиной раскола в рядах галеристов, и один из четырех постоянных организаторов торгов – дом MacDougall’s не стал дожидаться общего сбора коллекционеров и аукционистов и выступил единолично на месяц раньше. Такой демарш, впрочем, не дал видимых результатов – далеко не все лоты были проданы и даже хайлайтс с умеренными ценами продавались в пределах эстимейтов. Так, на октябрьском аукционе эмблематичный и монументальный «Сосновый лес» Ивана Шишкина при эстимейте 400 000–600 000 фунтов стерлингов был куплен за 508 200 фунтов стерлингов. А пропавшее после прижизненной выставки в США и недавно обнаруженное полотно Николая Рериха «Печоры. Вход в монастырь» и вовсе не было продано.
Зато оставшееся трио – Sotheby’s, Christie’s и Bonhams – верно традициям и вновь выступает единым фронтом. Каждый дом проведет свои аукционы в формате in studio – в зале будут только ведущий торгов и персонал, принимающий ставки по телефону. Участники и зрители смогут наблюдать прямую трансляцию и участвовать в торгах по телефону и онлайн. Как рассказал «Ведомостям» глава отдела русского искусства Christie’s Алексей Тизенгаузен, такая форма проведения, с одной стороны, продиктована «нынешним неспокойным временем», с другой – делает процесс покупки более удобным. «У коллекционеров будет возможность спокойно следить за развитием событий, когда ведущий предлагает лоты один за другим. Онлайн-торги идут по всем лотам одновременно и, конечно, кружат голову», – отметил он.