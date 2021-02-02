Индустрия моды меняет репутацию конопли

В России с 2021 г. начнут выпускать целлюлозу из технической конопли – соответствующее соглашение было подписано в январе между Минпромторгом и группой компаний «Коноплекс». Проект стоимостью 2 млрд руб. будет реализован в Пензенской области. «По своим характеристикам целлюлоза из лубяных культур ближе всего к хлопковой, которую Россия импортирует. Теперь отечественные химические производства смогут использовать российское сырье, которое раньше в стране не выпускалось», – сообщает «Коноплекс». Ожидается, что к 2026 г., после выхода предприятия на проектную мощность, оно сможет выпускать 4000 т целлюлозы в год.