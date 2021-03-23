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Выставка для глаз и ушей

Петербургский «Манеж» объединил русскую скульптуру и мировую оперу в одном проекте
Галина Столярова
А.Т. Матвеев. Юноша. 1911 /Пресс-служба ЦВЗ «Манеж»

С 24 марта и до середины мая петербургский «Манеж» трансформируется в импровизированный оперный театр. Его пространство наполнят экспонаты выставки «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Федота Шубина до Александра Матвеева» и – одновременно – звуки классических оперных партий, подобранных специально для этого проекта. Вместе более 150 скульптур (из Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМЗ «Царицыно», Русского музея и еще трех десятков российских музейных институций) и фрагменты из 13 опер составили цельную концепцию, задача которой – перевести восприятие классической скульптуры из консервативной плоскости в актуальную. Такой синтез искусств дает зрителю чуть больше свободы в восприятии произведений, полагают кураторы, а заодно помогает преодолеть сложившийся стереотип скульптуры как архаичного вида искусства, который находится на периферии художественных интересов.

Для глаз и ушей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных