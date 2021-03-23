Выставка для глаз и ушей

С 24 марта и до середины мая петербургский «Манеж» трансформируется в импровизированный оперный театр. Его пространство наполнят экспонаты выставки «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Федота Шубина до Александра Матвеева» и – одновременно – звуки классических оперных партий, подобранных специально для этого проекта. Вместе более 150 скульптур (из Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМЗ «Царицыно», Русского музея и еще трех десятков российских музейных институций) и фрагменты из 13 опер составили цельную концепцию, задача которой – перевести восприятие классической скульптуры из консервативной плоскости в актуальную. Такой синтез искусств дает зрителю чуть больше свободы в восприятии произведений, полагают кураторы, а заодно помогает преодолеть сложившийся стереотип скульптуры как архаичного вида искусства, который находится на периферии художественных интересов.