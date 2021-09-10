Лес, бункер и девушка в маске

Лес, бункер и девушка в маскеНа «Кинопоиске» вышел четырехсерийный драматический триллер «Пропавшая»
Сериал «Пропавшая» сразу заходит с козырей и представляет ошеломленным зрителям кадры, похожие на воплощение лихорадочного сновидения, – безликие сомнамбулические фигуры в белом шаг за шагом надвигаются на экран. За женскими силуэтами постепенно проступает жуткий фон – одинокое дерево и повешенный человек.
Такого накала визуального ужаса в сериале больше не случится. По крайней мере в первых частях, которые в данный момент доступны к просмотру. Стоит одной из белых фигур, главной героине (Лиза Янковская), снять полностью скрывающую лицо маску – и она становится обычной девушкой. Лена возвращается к родителям через 10 лет после исчезновения и утверждает, что не помнит, что с ней произошло. В родительском доме мало-помалу зреет сомнение – их ли дочь вернулась из небытия?