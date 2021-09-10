Лес, бункер и девушка в маске

Такого накала визуального ужаса в сериале больше не случится. По крайней мере в первых частях, которые в данный момент доступны к просмотру. Стоит одной из белых фигур, главной героине (Лиза Янковская), снять полностью скрывающую лицо маску – и она становится обычной девушкой. Лена возвращается к родителям через 10 лет после исчезновения и утверждает, что не помнит, что с ней произошло. В родительском доме мало-помалу зреет сомнение – их ли дочь вернулась из небытия?