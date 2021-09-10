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Лес, бункер и девушка в маске

На «Кинопоиске» вышел четырехсерийный драматический триллер «Пропавшая»
Мария Лащева
Кадр из сериала / Медиаслово

Сериал «Пропавшая» сразу заходит с козырей и представляет ошеломленным зрителям кадры, похожие на воплощение лихорадочного сновидения, – безликие сомнамбулические фигуры в белом шаг за шагом надвигаются на экран. За женскими силуэтами постепенно проступает жуткий фон – одинокое дерево и повешенный человек.

Такого накала визуального ужаса в сериале больше не случится. По крайней мере в первых частях, которые в данный момент доступны к просмотру. Стоит одной из белых фигур, главной героине (Лиза Янковская), снять полностью скрывающую лицо маску – и она становится обычной девушкой. Лена возвращается к родителям через 10 лет после исчезновения и утверждает, что не помнит, что с ней произошло. В родительском доме мало-помалу зреет сомнение – их ли дочь вернулась из небытия?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных