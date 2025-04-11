«Non/fiction весна – 2025»: ИИ-соавтор и алтайская готика

С 10 и до 13 апреля в Гостином дворе на Ильинке проходит международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction весна» – в 2023 г. она окончательно перешла на осенне-весенний формат и теперь проходит дважды в год. Non/fiction – одна из трех важнейших ярмарок столицы наряду с «Красной площадью» (проходит в июне) и августовской Московской международной книжной ярмаркой. По данным организаторов, в «Non/fiction весне» примет участие около 300 экспонентов и состоится более 300 мероприятий. Как правило, каждую ярмарку посещает более 40 000 человек.