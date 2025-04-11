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«Non/fiction весна – 2025»: ИИ-соавтор и алтайская готика

На ярмарке представят новую книгу Павла Басинского и перевод победителя Букера-2024
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 10 и до 13 апреля в Гостином дворе на Ильинке проходит международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction весна» – в 2023 г. она окончательно перешла на осенне-весенний формат и теперь проходит дважды в год. Non/fiction – одна из трех важнейших ярмарок столицы наряду с «Красной площадью» (проходит в июне) и августовской Московской международной книжной ярмаркой. По данным организаторов, в «Non/fiction весне» примет участие около 300 экспонентов и состоится более 300 мероприятий. Как правило, каждую ярмарку посещает более 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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