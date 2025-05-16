Канны-2025: отцы и дочери, смена поколений

На Лазурном побережье 13 мая открылся Каннский кинофестиваль – один из самых престижных мировых смотров. В течение фестивальной недели будут показаны десятки фильмов, снятых в самых разных точках планеты. Свои новые работы представят братья Дарденн, Спайк Ли и Уэс Андерсон. Вероятно, среди призеров будут и фавориты грядущей оскаровской гонки. Победитель прошлого года – драмеди Шона Бейкера «Анора» – был номинирован Американской киноакадемией в шести категориях и победил в пяти. В том числе в главной – «лучший фильм года».