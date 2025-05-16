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Канны-2025: отцы и дочери, смена поколений

Среди самых ожидаемых премьер смотра – «Финикийская схема» Уэса Андерсона и «Эддингтон» Ари Астера
Николай Корнацкий
Sarah Meyssonnier / Reuters
Sarah Meyssonnier / Reuters

На Лазурном побережье 13 мая открылся Каннский кинофестиваль – один из самых престижных мировых смотров. В течение фестивальной недели будут показаны десятки фильмов, снятых в самых разных точках планеты. Свои новые работы представят братья Дарденн, Спайк Ли и Уэс Андерсон. Вероятно, среди призеров будут и фавориты грядущей оскаровской гонки. Победитель прошлого года – драмеди Шона Бейкера «Анора» – был номинирован Американской киноакадемией в шести категориях и победил в пяти. В том числе в главной – «лучший фильм года».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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