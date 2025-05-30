«Красная площадь – 2025»: ностальгия, экранизации и новый Лимонов

С 4 по 7 июня пройдет 11-й фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная книжная ярмарка Москвы. Ежегодно в ней принимает участие более 400 российских издательств, а благодаря свободному входу и удачному расположению в эпицентре самого популярного туристического маршрута ее посещает около 200 000 москвичей и гостей столицы. Почти 500 событий пройдут на 15 площадках – вокруг главной сцены будут разбиты шатры, по соседству, на первом этаже ГУМа, растянется «Музейная линия» с новинками издательств музеев. Впервые заработает поэтическая площадка – стихи классиков и современников будут звучать в режиме нон-стоп.