«Красная площадь – 2025»: ностальгия, экранизации и новый Лимонов

«Красная площадь – 2025»: ностальгия, экранизации и новый ЛимоновНа книжном фестивале проведут концерт «Смешариков» и поговорят о советском прошлом
С 4 по 7 июня пройдет 11-й фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная книжная ярмарка Москвы. Ежегодно в ней принимает участие более 400 российских издательств, а благодаря свободному входу и удачному расположению в эпицентре самого популярного туристического маршрута ее посещает около 200 000 москвичей и гостей столицы. Почти 500 событий пройдут на 15 площадках – вокруг главной сцены будут разбиты шатры, по соседству, на первом этаже ГУМа, растянется «Музейная линия» с новинками издательств музеев. Впервые заработает поэтическая площадка – стихи классиков и современников будут звучать в режиме нон-стоп.
Организаторы позиционируют «Красную площадь» как книжный фестиваль, где концерты, спектакли и поэтические чтения имеют не меньшее значение, чем продажи книг, лекции и встречи с писателями. Уже заявлены выступления артистов театров «Современник» и РАМТ, а откроет фестиваль концертная программа Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета, посвященная 225-летию публикации «Слова о полку Игореве». Одной из главных тем фестиваля станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – в частности, на «Красной площади» пройдет презентация межиздательского проекта переиздания прозы фронтовиков «Великие книги Великой Победы».