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«Красная площадь – 2025»: ностальгия, экранизации и новый Лимонов

На книжном фестивале проведут концерт «Смешариков» и поговорят о советском прошлом
Николай Корнацкий
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

С 4 по 7 июня пройдет 11-й фестиваль «Красная площадь» – самая демократичная книжная ярмарка Москвы. Ежегодно в ней принимает участие более 400 российских издательств, а благодаря свободному входу и удачному расположению в эпицентре самого популярного туристического маршрута ее посещает около 200 000 москвичей и гостей столицы. Почти 500 событий пройдут на 15 площадках – вокруг главной сцены будут разбиты шатры, по соседству, на первом этаже ГУМа, растянется «Музейная линия» с новинками издательств музеев. Впервые заработает поэтическая площадка – стихи классиков и современников будут звучать в режиме нон-стоп.

Организаторы позиционируют «Красную площадь» как книжный фестиваль, где концерты, спектакли и поэтические чтения имеют не меньшее значение, чем продажи книг, лекции и встречи с писателями. Уже заявлены выступления артистов театров «Современник» и РАМТ, а откроет фестиваль концертная программа Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета, посвященная 225-летию публикации «Слова о полку Игореве». Одной из главных тем фестиваля станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – в частности, на «Красной площади» пройдет презентация межиздательского проекта переиздания прозы фронтовиков «Великие книги Великой Победы».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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