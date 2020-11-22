Когда речь заходит о покупке произведений искусства, с неизбежностью возникает вопрос: а где их хранить? Одно дело, если вы приобретаете арт-объект на территории той же страны, в которой его потом содержите и реализуете. Совсем другое – покупка произведения за рубежом и его транспортировка. Это целая история, отнимающая много нервов, времени и денег: перевозка, страховка, таможенный досмотр, пошлины, налоги. Но есть способ избежать всей этой мороки – freeport.