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Сергей Тонышев: «Пора остановиться, подумать о важном!»

Режиссер «Чагина» и «Долгой счастливой жизни» о «новой искренности» в театре
Наталья Витвицкая
Режиссер Сергей Тонышев/ Злата Милявская / Ведомости

Имя 30-летнего режиссера Сергея Тонышева уже хорошо знакомо театралам. В 2021 г. состоялась премьера его первого спектакля в Московском художественном театре им. А. П. Чехова, а сейчас на счету режиссера уже 12 постановок. Причем большинство из них – в ведущих театрах страны: «Современнике», Театре на Таганке, Студии театрального искусства, Театре им. Вл. Маяковского. Его спектакли, ставшие событиями, – «Чагин» по роману Евгения Водолазкина, «Долгая счастливая жизнь» по киносценарию Геннадия Шпаликова. Прямо сейчас Тонышев репетирует в «Сатириконе» спектакль по «Фаусту» Гете.

Художественная особенность постановок Тонышева – их поэтичность и деликатность. Он не любит агрессивный театр и кричащие смыслы, всегда выбирает неожиданные тексты. В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал о том, какие приемы из сериала «Друзья» он использовал в собственной комедийной постановке, почему сегодня так актуален главный романтик эпохи оттепели Шпаликов и его «новая искренность».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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