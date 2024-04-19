Имя 30-летнего режиссера Сергея Тонышева уже хорошо знакомо театралам. В 2021 г. состоялась премьера его первого спектакля в Московском художественном театре им. А. П. Чехова, а сейчас на счету режиссера уже 12 постановок. Причем большинство из них – в ведущих театрах страны: «Современнике», Театре на Таганке, Студии театрального искусства, Театре им. Вл. Маяковского. Его спектакли, ставшие событиями, – «Чагин» по роману Евгения Водолазкина, «Долгая счастливая жизнь» по киносценарию Геннадия Шпаликова. Прямо сейчас Тонышев репетирует в «Сатириконе» спектакль по «Фаусту» Гете.