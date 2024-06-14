Алексей Фурсин: «Хотим, чтобы Москва стала культурной площадкой для БРИКС+»

«Хотим, чтобы Москва стала культурной площадкой для БРИКС+»Руководитель департамента культуры Москвы о новых KPI и международном сотрудничестве
О кадровых перестановках сразу в трех столичных театрах было объявлено 7 июня. Новым директором «Современника» был назначен Владимир Машков. Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка, а Евгений Герасимов занял аналогичную должность в Московском академическом театре сатиры. Все трое при этом сохранили текущие должности худруков: Машков – в Театре Олега Табакова, Богомолов – в Театре на Малой Бронной, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке.
Это первые крупные рокировки в театрах Москвы с сентября 2023 г., когда в столичном департаменте культуры сменился руководитель. На этот пост был назначен Алексей Фурсин, ранее возглавлявший департамент предпринимательства и инновационного развития города.
О том, что станет базисом для развития культурной сферы Москвы, об изменении системы оценки эффективности столичных театров, музеев и парков, а также о том, как создание инфраструктуры для кинопроизводства позволит привлечь зарубежные съемочные группы, и в целом о перспективах расширения международного партнерства – Фурсин рассказал в интервью «Ведомостям».