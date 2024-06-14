Алексей Фурсин: «Хотим, чтобы Москва стала культурной площадкой для БРИКС+»

О том, что станет базисом для развития культурной сферы Москвы, об изменении системы оценки эффективности столичных театров, музеев и парков, а также о том, как создание инфраструктуры для кинопроизводства позволит привлечь зарубежные съемочные группы, и в целом о перспективах расширения международного партнерства – Фурсин рассказал в интервью «Ведомостям».