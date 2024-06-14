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Алексей Фурсин: «Хотим, чтобы Москва стала культурной площадкой для БРИКС+»

Руководитель департамента культуры Москвы о новых KPI и международном сотрудничестве
Мария Истомина
Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин/ Максим Стулов / Ведомости

О кадровых перестановках сразу в трех столичных театрах было объявлено 7 июня. Новым директором «Современника» был назначен Владимир Машков. Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка, а Евгений Герасимов занял аналогичную должность в Московском академическом театре сатиры. Все трое при этом сохранили текущие должности худруков: Машков – в Театре Олега Табакова, Богомолов – в Театре на Малой Бронной, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке.

Это первые крупные рокировки в театрах Москвы с сентября 2023 г., когда в столичном департаменте культуры сменился руководитель. На этот пост был назначен Алексей Фурсин, ранее возглавлявший департамент предпринимательства и инновационного развития города.

О том, что станет базисом для развития культурной сферы Москвы, об изменении системы оценки эффективности столичных театров, музеев и парков, а также о том, как создание инфраструктуры для кинопроизводства позволит привлечь зарубежные съемочные группы, и в целом о перспективах расширения международного партнерства – Фурсин рассказал в интервью «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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