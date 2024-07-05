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Ирина Апексимова: «Театр – это диагноз»

Директор Таганки о театре как образе жизни и об отношении зрителей к возвращению советской классики
Наталья Витвицкая
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова/ Владимир Федоренко / РИА Новости

Театр на Таганке в советские времена был символом престижа и свободы. Его прошлое неразрывно связано с именами его многолетнего художественного руководителя Юрия Любимова и Владимира Высоцкого, выступавшего на этой площадке. Девять лет назад легендарную Таганку возглавила известная актриса театра и кино Ирина Апексимова. За это время здесь произошли кардинальные изменения – возникла режиссерская лаборатория, были объединены четыре сцены – две таганковские, присоединены театры «Апарте» и «Содружество актеров Таганки».

Премьеры в этом «театральном холдинге» сейчас выпускаются с завидной регулярностью, и большинство из них ставят, как правило, известные режиссеры – Денис Азаров, Андрей Гончаров, Денис Бокурадзе и др. Безоговорочные хиты нынешнего сезона – спектакль «Деревянные кони» режиссера Светланы Земляковой и нежнейший шпаликовский «Причал» Сергея Тонышева.

В интервью «Ведомостям» Апексимова рассказала, как относится к наследию старой Таганки, благодаря чему удалось преодолеть имидж конфликтного театра и вернуть в него зрителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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