Ирина Апексимова: «Театр – это диагноз»

«Театр – это диагноз»Директор Таганки о театре как образе жизни и об отношении зрителей к возвращению советской классики
Театр на Таганке в советские времена был символом престижа и свободы. Его прошлое неразрывно связано с именами его многолетнего художественного руководителя Юрия Любимова и Владимира Высоцкого, выступавшего на этой площадке. Девять лет назад легендарную Таганку возглавила известная актриса театра и кино Ирина Апексимова. За это время здесь произошли кардинальные изменения – возникла режиссерская лаборатория, были объединены четыре сцены – две таганковские, присоединены театры «Апарте» и «Содружество актеров Таганки».
Премьеры в этом «театральном холдинге» сейчас выпускаются с завидной регулярностью, и большинство из них ставят, как правило, известные режиссеры – Денис Азаров, Андрей Гончаров, Денис Бокурадзе и др. Безоговорочные хиты нынешнего сезона – спектакль «Деревянные кони» режиссера Светланы Земляковой и нежнейший шпаликовский «Причал» Сергея Тонышева.
В интервью «Ведомостям» Апексимова рассказала, как относится к наследию старой Таганки, благодаря чему удалось преодолеть имидж конфликтного театра и вернуть в него зрителей.