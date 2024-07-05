Ирина Апексимова: «Театр – это диагноз»

Театр на Таганке в советские времена был символом престижа и свободы. Его прошлое неразрывно связано с именами его многолетнего художественного руководителя Юрия Любимова и Владимира Высоцкого, выступавшего на этой площадке. Девять лет назад легендарную Таганку возглавила известная актриса театра и кино Ирина Апексимова. За это время здесь произошли кардинальные изменения – возникла режиссерская лаборатория, были объединены четыре сцены – две таганковские, присоединены театры «Апарте» и «Содружество актеров Таганки».