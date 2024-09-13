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Душан Глигоров: «Самое сложное – изменить уже сформированные решения»

Режиссер «Хрустального» о том, почему ему интересно рассказывать про полифонию отношений близких людей
Лариса Малюкова
Режиссер Душан Глигоров/ Пресс-служба Okko

Российский режиссер сербского происхождения Душан Глигоров – один из лучших авторов отечественного сериального кино. Среди его работ такие громкие проекты последних лет, как детективный триллер «Хрустальный» и криминальная драма «Химера». В его многосерийных фильмах криминальный жанр и саспенс соединяются с актуальными социальными проблемами, а семейная драма превращается в остросюжетный триллер.

С 5 сентября на видеосервисе Okko стартовал показ сериала «Трасса», режиссером которого выступил Глигоров. По интонации и внутреннему напряжению «Трасса» ближе всего, пожалуй, к «Хрустальному». Но если «Хрустальный» – брутальная маскулинная история, то новый криминальный триллер закручен на семейной драме и едва ли не полностью сочинен и рассказан с точки зрения женщины.

А 10 сентября режиссер представил на фестивале «Новый сезон» в Сочи еще один свой проект – сериал «Аутсорс». Это история из девяностых про человека, который превратил исполнение приговора к высшей мере в прибыльный бизнес. Оба сериала сняла продюсерская компания «Среда», которая известна как создатель «Нулевого пациента», «Пищеблока», «Химеры» и т. д.

В интервью «Ведомостям» Глигоров рассказал о том, чем сериал «Трасса» отличается от ставшего хитом «Хрустального», о своем способе подбора актеров и почему семья никогда не критикует его проекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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