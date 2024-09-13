Душан Глигоров: «Самое сложное – изменить уже сформированные решения»

«Самое сложное – изменить уже сформированные решения»Режиссер «Хрустального» о том, почему ему интересно рассказывать про полифонию отношений близких людей
Российский режиссер сербского происхождения Душан Глигоров – один из лучших авторов отечественного сериального кино. Среди его работ такие громкие проекты последних лет, как детективный триллер «Хрустальный» и криминальная драма «Химера». В его многосерийных фильмах криминальный жанр и саспенс соединяются с актуальными социальными проблемами, а семейная драма превращается в остросюжетный триллер.
С 5 сентября на видеосервисе Okko стартовал показ сериала «Трасса», режиссером которого выступил Глигоров. По интонации и внутреннему напряжению «Трасса» ближе всего, пожалуй, к «Хрустальному». Но если «Хрустальный» – брутальная маскулинная история, то новый криминальный триллер закручен на семейной драме и едва ли не полностью сочинен и рассказан с точки зрения женщины.
А 10 сентября режиссер представил на фестивале «Новый сезон» в Сочи еще один свой проект – сериал «Аутсорс». Это история из девяностых про человека, который превратил исполнение приговора к высшей мере в прибыльный бизнес. Оба сериала сняла продюсерская компания «Среда», которая известна как создатель «Нулевого пациента», «Пищеблока», «Химеры» и т. д.
В интервью «Ведомостям» Глигоров рассказал о том, чем сериал «Трасса» отличается от ставшего хитом «Хрустального», о своем способе подбора актеров и почему семья никогда не критикует его проекты.