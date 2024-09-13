Душан Глигоров: «Самое сложное – изменить уже сформированные решения»

С 5 сентября на видеосервисе Okko стартовал показ сериала «Трасса», режиссером которого выступил Глигоров. По интонации и внутреннему напряжению «Трасса» ближе всего, пожалуй, к «Хрустальному». Но если «Хрустальный» – брутальная маскулинная история, то новый криминальный триллер закручен на семейной драме и едва ли не полностью сочинен и рассказан с точки зрения женщины.