Любовь Львова и Сергей Тарамаев: «Нам ближе «пелевинский» взгляд на вещи»

«Нам ближе «пелевинский» взгляд на вещи»Режиссеры о любви к барочному стилю и желании развивать действие в полифонической структуре
Одна из ярких индустриальных премьер фестиваля «Новый сезон», который прошел в сентябре в Сочи, – сериал «Дети перемен» (производство – видеосервис Start при поддержке «НМГ студии»). История страны как история отцов и детей. Большая семейная сага о трех сыновьях водительницы троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов на фоне слома времени.
Проект выйдет в этом году на видеосервисах Start и Wink, а впоследствии на канале НТВ. Его авторы – Любовь Львова и Сергей Тарамаев громко заявили о себе криминальным сериалом «Фишер». Но в фильмографии талантливых режиссеров и артпроект о подростковой романтике «Черная весна», и авторское фестивальное кино.
В интервью «Ведомостям» режиссеры рассказывают о своем тернистом пути в режиссуру, о нетривиальных методах съемки и о «братстве возлюбленных».