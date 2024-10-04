Любовь Львова и Сергей Тарамаев: «Нам ближе «пелевинский» взгляд на вещи»

Проект выйдет в этом году на видеосервисах Start и Wink, а впоследствии на канале НТВ. Его авторы – Любовь Львова и Сергей Тарамаев громко заявили о себе криминальным сериалом «Фишер». Но в фильмографии талантливых режиссеров и артпроект о подростковой романтике «Черная весна», и авторское фестивальное кино.