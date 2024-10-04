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Любовь Львова и Сергей Тарамаев: «Нам ближе «пелевинский» взгляд на вещи»

Режиссеры о любви к барочному стилю и желании развивать действие в полифонической структуре
Лариса Малюкова
Режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Одна из ярких индустриальных премьер фестиваля «Новый сезон», который прошел в сентябре в Сочи, – сериал «Дети перемен» (производство – видеосервис Start при поддержке «НМГ студии»). История страны как история отцов и детей. Большая семейная сага о трех сыновьях водительницы троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов на фоне слома времени.

Проект выйдет в этом году на видеосервисах Start и Wink, а впоследствии на канале НТВ. Его авторы – Любовь Львова и Сергей Тарамаев громко заявили о себе криминальным сериалом «Фишер». Но в фильмографии талантливых режиссеров и артпроект о подростковой романтике «Черная весна», и авторское фестивальное кино.

В интервью «Ведомостям» режиссеры рассказывают о своем тернистом пути в режиссуру, о нетривиальных методах съемки и о «братстве возлюбленных».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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