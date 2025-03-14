«Жизнь всегда проигрывает, она все недокручивает»Шоураннер «Аутсорса» Анна Козлова – о «жести», 1990-х и новом романе
Многосерийный триллер «Аутсорс» продюсерской компании «Среда» только в феврале стартовал в онлайн-кинотеатре Okko, а уже стал самой резонансной премьерой года. Иван Янковский («Слово пацана», «Фишер») играет сотрудника тюрьмы особого назначения Костю, которому в середине 1990-х приходит в голову необычная «бизнес-идея» – он предлагает родственникам жертв за деньги привести в исполнение смертный приговор. Ранее, в сентябре 2024 г., сериал выиграл главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.
«Аутсорс» с самого начала интриговал сочетанием имен в титрах. Сценарист Анна Козлова, наверное, ассоциируется в первую очередь с историями из жизни среднего класса – «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Кеша должен умереть». Режиссер Душан Глигоров сделал себе имя на остросоциальных триллерах – «Хрустальный», «Химера», «Трасса». Их первый совместный проект оказался на порядок жестче всего, что они делали по отдельности. Кроме того, впервые в карьере Козлова выступила не только как автор сценария, но и как шоураннер.
В интервью «Ведомостям» сценарист рассуждает, чем «Аутсорс» напоминает греческую трагедию, рассказывает, какой уровень «жести» в своих проектах считает допустимым, и вспоминает «свой 1996-й».