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Анна Козлова: «Жизнь всегда проигрывает, она все недокручивает»

Шоураннер «Аутсорса» Анна Козлова – о «жести», 1990-х и новом романе
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Сценарист Анна Козлова
Сценарист Анна Козлова / Андрей Гордеев / Ведомости

Многосерийный триллер «Аутсорс» продюсерской компании «Среда» только в феврале стартовал в онлайн-кинотеатре Okko, а уже стал самой резонансной премьерой года. Иван Янковский («Слово пацана», «Фишер») играет сотрудника тюрьмы особого назначения Костю, которому в середине 1990-х приходит в голову необычная «бизнес-идея» – он предлагает родственникам жертв за деньги привести в исполнение смертный приговор. Ранее, в сентябре 2024 г., сериал выиграл главный приз фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.

«Аутсорс» с самого начала интриговал сочетанием имен в титрах. Сценарист Анна Козлова, наверное, ассоциируется в первую очередь с историями из жизни среднего класса – «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Кеша должен умереть». Режиссер Душан Глигоров сделал себе имя на остросоциальных триллерах – «Хрустальный», «Химера», «Трасса». Их первый совместный проект оказался на порядок жестче всего, что они делали по отдельности. Кроме того, впервые в карьере Козлова выступила не только как автор сценария, но и как шоураннер.

В интервью «Ведомостям» сценарист рассуждает, чем «Аутсорс» напоминает греческую трагедию, рассказывает, какой уровень «жести» в своих проектах считает допустимым, и вспоминает «свой 1996-й».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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