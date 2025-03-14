«Аутсорс» с самого начала интриговал сочетанием имен в титрах. Сценарист Анна Козлова, наверное, ассоциируется в первую очередь с историями из жизни среднего класса – «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Кеша должен умереть». Режиссер Душан Глигоров сделал себе имя на остросоциальных триллерах – «Хрустальный», «Химера», «Трасса». Их первый совместный проект оказался на порядок жестче всего, что они делали по отдельности. Кроме того, впервые в карьере Козлова выступила не только как автор сценария, но и как шоураннер.