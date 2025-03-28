Александр Малич: «Искусство не бывает без экспериментов»

В старейшем национальном театре – Александринке – в прошлом году произошли одни из самых существенных за последние годы изменений. В июле 2024 г. Валерий Фокин, занимавший последние 37 лет пост художественного руководителя театра, стал его президентом. Новым худруком был назначен режиссер Никита Кобелев. Также у Александринки сменился директор – эту должность получил генпродюсер Новой сцены театра Александр Малич.