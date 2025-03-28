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Александр Малич: «Искусство не бывает без экспериментов»

Директор Александринского театра – о поиске новых режиссерских имен и «новой жизни традиции»
Наталья Витвицкая
Директор Александринского театра Александр Малич
Директор Александринского театра Александр Малич / Пресс-служба театра/ Ася Минеева

В старейшем национальном театре – Александринке – в прошлом году произошли одни из самых существенных за последние годы изменений. В июле 2024 г. Валерий Фокин, занимавший последние 37 лет пост художественного руководителя театра, стал его президентом. Новым худруком был назначен режиссер Никита Кобелев. Также у Александринки сменился директор – эту должность получил генпродюсер Новой сцены театра Александр Малич.

В новом сезоне Александринский театр уже выпустил три громкие премьеры – «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова, «Иов» Валерия Фокина, «На дне» Никиты Кобелева. И, как анонсирует Малич, это далеко не все значимые события. Зрителей ждут как минимум «Обломов» Андрея Прикотенко и «Лапшин» Елены Павловой. Также 2025 г. театр объявил Годом молодой режиссуры и запустил цикл режиссерских лабораторий.

В интервью «Ведомостям» Малич рассказывает о том, как создать плавильный котел для разных жанров, форм и гармонично интегрировать современные технологии, подходы в театральное искусство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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