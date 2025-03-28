Александр Малич: «Искусство не бывает без экспериментов»

«Искусство не бывает без экспериментов»Директор Александринского театра – о поиске новых режиссерских имен и «новой жизни традиции»
В старейшем национальном театре – Александринке – в прошлом году произошли одни из самых существенных за последние годы изменений. В июле 2024 г. Валерий Фокин, занимавший последние 37 лет пост художественного руководителя театра, стал его президентом. Новым худруком был назначен режиссер Никита Кобелев. Также у Александринки сменился директор – эту должность получил генпродюсер Новой сцены театра Александр Малич.
В новом сезоне Александринский театр уже выпустил три громкие премьеры – «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова, «Иов» Валерия Фокина, «На дне» Никиты Кобелева. И, как анонсирует Малич, это далеко не все значимые события. Зрителей ждут как минимум «Обломов» Андрея Прикотенко и «Лапшин» Елены Павловой. Также 2025 г. театр объявил Годом молодой режиссуры и запустил цикл режиссерских лабораторий.
В интервью «Ведомостям» Малич рассказывает о том, как создать плавильный котел для разных жанров, форм и гармонично интегрировать современные технологии, подходы в театральное искусство.