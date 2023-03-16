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«Сергий против нечисти: Шабаш»: и Богу свечка, и черту кочерга

В прокат вышел полнометражный сиквел киносторис про священника, который охотится за нечистью
Роман Черкасов , критик

Поп-расстрига Сергий (Роман Маякин, известный по сериалам «Психологини» и «Территория») с юморком и матерком, с божьей помощью и при содействии капитана полиции Катерины (Лукерья Ильяшенко, сериалы «Сладкая жизнь», «Химера») отлавливает по Москве и истребляет всякую сказочную нечисть. Задания ему выдает серьезная женщина в платочке (Ирина Розанова, известная по фильму «Облако-рай» и сериалу «Самка богомола»), которую Сергий величает Тетушкой. Палки в колеса вставляет неумный и честолюбивый полицейский по фамилии Кракин (Дмитрий Куличков, фильмы «Майор» и «Дурак»).

Где обитают фантастические твари, знакомые нам по фольклорно-мифологическим повествованиям? Из всех вариантов ответа на этот вопрос самый эффектный гласит: да там же, где и ты, дорогой товарищ. В Москве («Ночной дозор»), Новой Англии («Уэнсдэй») или хоть в Смоленской области («Вампиры средней полосы») ведут они свою параллельную и порой не такую уж тайную жизнь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных