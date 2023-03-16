«Сергий против нечисти: Шабаш»: и Богу свечка, и черту кочерга

«Сергий против нечисти: Шабаш»: и Богу свечка, и черту кочергаВ прокат вышел полнометражный сиквел киносторис про священника, который охотится за нечистью
Поп-расстрига Сергий (Роман Маякин, известный по сериалам «Психологини» и «Территория») с юморком и матерком, с божьей помощью и при содействии капитана полиции Катерины (Лукерья Ильяшенко, сериалы «Сладкая жизнь», «Химера») отлавливает по Москве и истребляет всякую сказочную нечисть. Задания ему выдает серьезная женщина в платочке (Ирина Розанова, известная по фильму «Облако-рай» и сериалу «Самка богомола»), которую Сергий величает Тетушкой. Палки в колеса вставляет неумный и честолюбивый полицейский по фамилии Кракин (Дмитрий Куличков, фильмы «Майор» и «Дурак»).
Где обитают фантастические твари, знакомые нам по фольклорно-мифологическим повествованиям? Из всех вариантов ответа на этот вопрос самый эффектный гласит: да там же, где и ты, дорогой товарищ. В Москве («Ночной дозор»), Новой Англии («Уэнсдэй») или хоть в Смоленской области («Вампиры средней полосы») ведут они свою параллельную и порой не такую уж тайную жизнь.