«Сергий против нечисти: Шабаш»: и Богу свечка, и черту кочерга

Где обитают фантастические твари, знакомые нам по фольклорно-мифологическим повествованиям? Из всех вариантов ответа на этот вопрос самый эффектный гласит: да там же, где и ты, дорогой товарищ. В Москве («Ночной дозор»), Новой Англии («Уэнсдэй») или хоть в Смоленской области («Вампиры средней полосы») ведут они свою параллельную и порой не такую уж тайную жизнь.