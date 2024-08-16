«Мем»: Маяковский как главный ньюсмейкер авангарда

«Мем»: Маяковский как главный ньюсмейкер авангардаВ центре «Зотов» открылась выставка, рассказывающая о поэте как вдохновителе масс-медиа
Как нечто далекое от современного искусства, рефлексия на темы Гражданской войны, интервенции 1918–1920 гг., летопись послереволюционных событий воспринимаются «Окна РОСТА». Выставка «Мем. Маяковский медиа» в центре «Зотов» доказывает, что «Окна» стали прообразом комиксов, современной анимации, объединили литературу, иллюстрацию и рекламу. Именно для них был изобретен язык масс-медиа, который не теряет актуальности.
Это был авангардный художественный эксперимент. Они размещались в пустующих витринах города, говорили о свежих событиях. «Окна», представляющие собой покадровый рисунок с лаконичным емким текстом, были вдохновлены житийными иконами, русским лубком. Жанр и стиль подписей разнились – это были агитки, лозунги, песни, пословицы и т. д. Герои «Окон РОСТА» повторялись из серии к серии, и в итоге появлялись яркие выпуски, напоминающие популярные блоги в сети. То, что «Окна» создавались быстро – как реакция на злободневные события, наводит на параллели с окнами браузера или новостной лентой.