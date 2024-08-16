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«Мем»: Маяковский как главный ньюсмейкер авангарда

В центре «Зотов» открылась выставка, рассказывающая о поэте как вдохновителе масс-медиа
Анна Нехаева , критик

Как нечто далекое от современного искусства, рефлексия на темы Гражданской войны, интервенции 1918–1920 гг., летопись послереволюционных событий воспринимаются «Окна РОСТА». Выставка «Мем. Маяковский медиа» в центре «Зотов» доказывает, что «Окна» стали прообразом комиксов, современной анимации, объединили литературу, иллюстрацию и рекламу. Именно для них был изобретен язык масс-медиа, который не теряет актуальности.

Это был авангардный художественный эксперимент. Они размещались в пустующих витринах города, говорили о свежих событиях. «Окна», представляющие собой покадровый рисунок с лаконичным емким текстом, были вдохновлены житийными иконами, русским лубком. Жанр и стиль подписей разнились – это были агитки, лозунги, песни, пословицы и т. д. Герои «Окон РОСТА» повторялись из серии к серии, и в итоге появлялись яркие выпуски, напоминающие популярные блоги в сети. То, что «Окна» создавались быстро – как реакция на злободневные события, наводит на параллели с окнами браузера или новостной лентой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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