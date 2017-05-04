Афиша на выходные: 9 мая, «Стражи Галактики», Пасхальный фестиваль

Marvel

Продолжение кинокомикса Marvel «Стражи Галактики» оказалось лучше начала: «Стражи Галактики. Часть 2» не уступая первой серии по части спецэффектов и веселого хулиганства, заметно выигрывает в драматизме. Не торопитесь уходить сразу после титров: фильм, похоже, побил рекорд по количеству дополнительных эпизодов после финальных титров. Так что, когда в зале включается свет, снимать 3D-очки и двигаться к выходу преждевременно – вас ждет еще минут 10 десерта

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