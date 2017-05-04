Афиша на выходные: 9 мая, «Стражи Галактики», Пасхальный фестиваль
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Продолжение кинокомикса Marvel «Стражи Галактики» оказалось лучше начала: «Стражи Галактики. Часть 2» не уступая первой серии по части спецэффектов и веселого хулиганства, заметно выигрывает в драматизме. Не торопитесь уходить сразу после титров: фильм, похоже, побил рекорд по количеству дополнительных эпизодов после финальных титров. Так что, когда в зале включается свет, снимать 3D-очки и двигаться к выходу преждевременно – вас ждет еще минут 10 десерта
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К середине мая завершат работу несколько крупных выставок. В Пушкинском музее 10 мая закончится «Сокровища Нукуса» - уникальная возможность увидеть отличные работы советских художников-модернистов, которые могли бы стать украшением столичных музеев, а оказались в Каракалпакии. В «Гараже» до 14 мая можно увидеть Триеннале российского современного искусства. А в «Мультимедиа арт музее» после приаздников сменят сразу несколько экспозиций, в том числе - фотографии Питера Линдберга для календаря Pirelli
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До 9 мая на Манежной площади и ВДНХ показывают мультимедийные световые шоу, посвящённые истории победы. Начало представлений на Манежной площади в 21:00, на ВДНХ - в 20
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Празднование Дня Победы в Москве завершится салютом. Запускать салют будут с 35 точек, самые крупные - на Воробьёвых горах, ВДНХ и Поклонной горе. Полный перечень площадок размещен на сайте мэрии. Старт в 22:00
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Хоровой гала-концерт станет итогом хоровой программы, традиционно сильной части Пасхального фестиваля. В концерте будут сменять друг друга хоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Софии, Праги, Стокгольма и Тбилиси. Концертный зал им. Чайковского, 7 мая, 19:00
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«Форсаж-8» - честное развлечение: зритель получает именно то, чего ждет. В новой серии популярной франшизы о гонках без правил есть дождь из автомобилей, заезды с российской атомной подлодкой и прочие трюковые чудеса
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«Евгений Онегин» - одна из удач Большого театра последнего десятилетия. Опера Чайковского в постановке Дмитрия Чернякова даже выдержала возобновление с новым составом певцом. Дирижирует Игорь Дронов. На Новой сцене, 5 и 6 мая, 19:00, 7 мая, 14:00
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Выставка «Джорджо Моранди. 1890 - 1964» занимает несколько залов Галереи искусства стран Европы и Америки Пушкинского музея. Четыре из них заполняют натюрморты с предметами, еще два - пейзажи и картины с букетами. На выставке много текстов на стенах, они помогают понять магию монотонно прекрасной живописи художника, считавшего, что самые обычные предметы хранят свои тайны
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Чемпионат России по футболу близится к финалу, осталось четыре тура. В этот раз принципиальных дерби не будет, в единственном московском матче лидер чемпионата «Спартак» примет «Томь», занимающую последнюю строчку турнирной таблицы. 6 мая, 19:00, «Открытие Арена»
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