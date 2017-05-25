Афиша на выходные: Beat Film Fest, фестиваль уличной культуры и велопарад

KOMISCHE OPER BERLIN

Начинается Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова. В течение двух месяцев на фестивале покажут 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, с Кубы, из Киргизии, Нидерландов, России, США, с Тайваня, из Франции, Южной Кореи, Эстонии. Фестиваль откроется оперой Моцарта «Волшебная флейта» (на фото) на Новой сцене Большого театра. Ее привезет театр «Комише опер Берлин», который приедет в Москву после долгого перерыва. 26 и 27 мая в Театре им. Моссовета можно будет увидеть одноактые балеты в постановке «Акоста Данца»

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