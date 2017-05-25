Афиша на выходные: Beat Film Fest, фестиваль уличной культуры и велопарад
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Фестиваль документального кино Beat Film Festival в этом году проходит с 25 мая по 4 июня, его площадками стали кинотеатр «Октябрь», Центр документального кино, институт «Стрелка», Мультимедиа Арт Музей и музей современного искусства «Гараж». Помимо кинопоказов фестиваль впервые представит тематические программы, созданные в партнерстве с известными культурными институциями и приглашенными кураторами. Например, 27 мая в «Гараже» запланирована встреча журналистов Юрия Сапрыкина и Нины Назаровой с режиссером фильма, норвежским медиахудожником Мортеном Тровиком
1/9
"Чужой. Завет" - второй фильм трилогии, хронологически предшествующей четырем уже каноническим "Чужим". Главный герой - андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера, претендующий на роль нового создателя. В "Завете" много визуальной роскоши, но вагнерианский пафос вредит космическому хоррору. Режиссер Ридли Скотт часто пренебрегает элементарной логикой - астронавты ведут себя на незнакомой планете с такой беспечностью, что рискуют не дожить даже до встречи с Чужим
2/9
"Хвост виляет кометой" Ирины Кориной в "Гараже" - большая инсталляция о празднике, который всегда с нами, ярмарочный шатер с потайными закутками, пирамидой полиэтиленовых бутылей и пузырьками с запа
3/9
В выходные в Москве впервые пройдет двухдневных фестиваль уличной культуры. На Urban Culture Festival будут собраны представители современных субкультур. Площадки фестиваля вместят тату и барбер-мастеров, выступления экстремальных спортсменов, выставку байков и автомобилей, магазины со спортивной и уличной одеждой, фудкорт. Музыкальные хэдлайнеры - Скриптонит, Anacondaz и Хаски. 27 и 28 мая, Stadium Live
4/9
Начинается Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова. В течение двух месяцев на фестивале покажут 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, с Кубы, из Киргизии, Нидерландов, России, США, с Тайваня, из Франции, Южной Кореи, Эстонии. Фестиваль откроется оперой Моцарта «Волшебная флейта» (на фото) на Новой сцене Большого театра. Ее привезет театр «Комише опер Берлин», который приедет в Москву после долгого перерыва. 26 и 27 мая в Театре им. Моссовета можно будет увидеть одноактые балеты в постановке «Акоста Данца»
5/9
Традиционный велопарад по центральным улицам Москвы пройдет 28 мая. Сбор участников на проспекте Академика Сахарова в 11:00, старт — в 12:00. Для тех, кто захочет проверить свой велосипед, на старте будет работать зона техобслуживания. Вход свободный, но для участников обязательна регистрац
6/9
Накануне велопарада во дворе Музея Москвы пройдет благотворительный маркет велосипедов, самокатов, роликов, беговелов и скейтбордов «Делись добром, Москва!». Все транспортные средства и аксессуары к ним можно будет приобрести за благотворительное пожертвование в пользу детского хосписа «Дом с маяком». 27 мая, с 11:00 до 20:00
7/9
В Парке Горького в выходные пройдет фестиваль «Политех». Организаторы постарались охватить широкий круг тем - мультимедийное искусство, современный театр, дискуссионные, образовательные и игровые программы. Но главное, конечно, - интересные научные разработки и достижение, о которых расскажут языком опытов, инсталляций и научных аттракционов.
8/9
«Смена состояний» Сары Мун в Московском доме фотографии – десяток огромных, похожих на гигантские акварели, фотографий французского фотографа-экспериментатора представляют очень женское восприятие осени. До 9 июля
9/9