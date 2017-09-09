Москва начала отмечать День города
На Красной площади прошла церемония открытия праздника
День города в Москве стартовал на Красной площади, где прошла торжественная церемония открытия праздника
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Город в этом году 9 и 10 сентября отмечает свой 870-летний юбилей
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Премьер Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин
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Праздник обойдется городскому бюджету минимум в 572 млн руб., выяснили «Ведомости», изучив данные госзакупок городских структур
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Еще 97 млн руб. должны быть потрачены на метеозащиту, т. е. разгон туч
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Художники Александр Шилов и Зураб Церетели
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22 млн руб. выплатят в качестве гонорара 24 артистам и музыкальным коллективам, которые будут развлекать москвичей и гостей столицы. На фото певица Полина Гагарина
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Выступление артистов на Красной площади
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Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
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Выступление артистов на Красной площади
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Выступление артистов на Красной площади
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
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Выступление артистов на Красной площади
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Певец Николай Басков
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Выступление артистов на Красной площади
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
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Выступление артистов на Красной площади
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
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Выступление артистов на Красной площади
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Выступление артистов на Красной площади
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Первый зампред Госдумы Александр Жуков
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Выступление артистов на Красной площади
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Певец Иосиф Кобзон
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Выступление артистов на Красной площади
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Выступление артистов на Красной площади
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Вице-спикер Госдумы Владимир Васильев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Зрители церемонии
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Выступление артистов на Красной площади
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Выступление артистов на Красной площади
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Выступление артистов на Красной площади
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Выступление артистов на Красной площади
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Охрана на зрительских трибунах
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