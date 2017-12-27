Чем запомнился 2017 год в культуре

Евгения Новоженина/РИА Новости

Спектакль: суды по «театральному делу»

Спектакль-2017 – суды по делу «Седьмой студии». В отличие от других обвиняемых продюсер Алексей Малобродский (на фото) оказался в СИЗО – и доказал, что можно сохранить достоинство и стойкость даже в драме абсурда

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