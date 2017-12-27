Чем запомнился 2017 год в культуре
Суды, премьеры, курьез
Спектакль: суды по «театральному делу»
Спектакль-2017 – суды по делу «Седьмой студии». В отличие от других обвиняемых продюсер Алексей Малобродский (на фото) оказался в СИЗО – и доказал, что можно сохранить достоинство и стойкость даже в драме абсурда
Спектакль-2017 – суды по делу «Седьмой студии». В отличие от других обвиняемых продюсер Алексей Малобродский (на фото) оказался в СИЗО – и доказал, что можно сохранить достоинство и стойкость даже в драме абсурда
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Музыка: Курентзис в Зальцбурге
Дирижер Теодор Курентзис и пермский оркестр MusicAeterna снискали триумф на Зальцбургском фестивале – это шаг российского искусства на качественно новый уровень
Дирижер Теодор Курентзис и пермский оркестр MusicAeterna снискали триумф на Зальцбургском фестивале – это шаг российского искусства на качественно новый уровень
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Кино: «Твин Пикс»
Четверть века назад Лора Палмер сказала агенту Куперу: «Встретимся через 25 лет». И не обманула. Новый «Твин Пикс» не просто возвращение. Дивный, страшный, смешной, печальный и нежный сон длиной в 18 серий. Событие жизни, а не кино
Четверть века назад Лора Палмер сказала агенту Куперу: «Встретимся через 25 лет». И не обманула. Новый «Твин Пикс» не просто возвращение. Дивный, страшный, смешной, печальный и нежный сон длиной в 18 серий. Событие жизни, а не кино
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Выставка: Цай Гоцян
Цай Гоцян – художник, работающий с порохом. Но взрыв года устроил не он, а граждане, возмутившиеся его инсталляцией, закрывшей фасад Пушкинского музея. К счастью, взрыв негодования не причинил вреда выставке «Октябрь» китайца, понимающего суть русской революции
Цай Гоцян – художник, работающий с порохом. Но взрыв года устроил не он, а граждане, возмутившиеся его инсталляцией, закрывшей фасад Пушкинского музея. К счастью, взрыв негодования не причинил вреда выставке «Октябрь» китайца, понимающего суть русской революции
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Книга: «Ленин»
«Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина стал лауреатом премии «Большая книга». Книга такая же, как и ее название, – интригующе замысловатая
«Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина стал лауреатом премии «Большая книга». Книга такая же, как и ее название, – интригующе замысловатая
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Опера: «Проза»
Опера «Проза» композитора и режиссера Владимира Раннева, художника Марины Алексеевой – виртуозный авторский театр
Опера «Проза» композитора и режиссера Владимира Раннева, художника Марины Алексеевой – виртуозный авторский театр
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Наследние: Антология русской симфонической музыки
Фирма «Мелодия» осуществила мегапроект — выпустила «Антологию русской симфонической музыки от Глинки до Щедрина» в 112 дисках. Это собрание записей выдающегося дирижера Евгения Светланова
Фирма «Мелодия» осуществила мегапроект — выпустила «Антологию русской симфонической музыки от Глинки до Щедрина» в 112 дисках. Это собрание записей выдающегося дирижера Евгения Светланова
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Курьез: «Матильда»
Любовь режиссера Алексея Учителя к красоте, царю и отечеству вызвала лютую ненависть сектантов-царебожников, которые наотрез отказались смотреть на немецкого актера Ларса Айдингера в короне. А посмотрели бы – прослезились. А то и замироточили
Любовь режиссера Алексея Учителя к красоте, царю и отечеству вызвала лютую ненависть сектантов-царебожников, которые наотрез отказались смотреть на немецкого актера Ларса Айдингера в короне. А посмотрели бы – прослезились. А то и замироточили
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