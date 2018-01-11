Политики и чиновники на велосипедах

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11 января министр транспорта России Максим Соколов заявил журналистам, что его любимым видом транспорта является велосипед, передает «РИА Новости». По словам чиновника, летом и осенью он старается почти каждый день ездить на велосипеде. Правда, добираться до работы в Минтранс на велосипеде он не пробовал, так как живет за МКАДом (на фото Соколов на прогулке в Кронштадте)

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