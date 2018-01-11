Политики и чиновники на велосипедах
Кто из российских высокопоставленных лиц был замечен за рулем двухколесного транспорта
11 января министр транспорта России Максим Соколов заявил журналистам, что его любимым видом транспорта является велосипед, передает «РИА Новости». По словам чиновника, летом и осенью он старается почти каждый день ездить на велосипеде. Правда, добираться до работы в Минтранс на велосипеде он не пробовал, так как живет за МКАДом (на фото Соколов на прогулке в Кронштадте)
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Первые лица страны – Владимир Путин и Дмитрий Медведев – на велопрогулке в 2011 г.
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Тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в Муринском парке, 2009 г.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время официального старта велосипедного сезона и презентации высокотехнологичного городского велопроекта Smart Track
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Мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель министр транспорта столицы Максим Ликсутов на открытии велосезона в 2013 г.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский участвовал в акции «На работу на велосипеде»
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Лидер «Яблока» Сергей Митрохин приехал в Мосгорсуд на велосипеде в рамках акции «День без автомобиля»
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Министр спорта Павел Колобков на открытии Всероссийского фестиваля «День массового футбола» в Олимпийском комплексе «Лужники»
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Министр культуры Владимир Мединский на открытии велосипедного маршрута «Удивительная Казань»
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Вице-премьер Аркадий Дворкович во время первого велопробега по иннограду в "Сколково"
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