Бруно Марс стал триумфатором Grammy

Randy Newman / Youtube

Песня композитора Рэнди Ньюмана с названием «Путин» выиграла премию за лучшую аранжировку. «Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», – говорится в тексте. В финале российский президент называется «настоящим мужиком», который поведет свой народ в «Землю обетованную»

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