Бруно Марс стал триумфатором Grammy
Одну награду выиграл российский пианист Даниил Трифонов
В Нью-Йорке прошла юбилейная 60-я церемония вручения музыкальных премий Grammy. Ее триумфатором стал Бруно Марс, выигравший шесть статуэток, в том числе три самые главные – за лучшую запись, песню и альбом года
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Одна Grammy досталась представителю России. 26-летний пианист Даниил Трифонов выиграл в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» (за цикл Transcendental Ференца Листа)
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Четыре награды завоевал рэп-исполнитель Кендрик Ламар (на фото справа) - «Лучшая рэп-композиция», «Лучший рэп-альбом», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшее рэп-выступление»
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Песня композитора Рэнди Ньюмана с названием «Путин» выиграла премию за лучшую аранжировку. «Он может прокатиться на огромном тракторе по Транссибирской равнине, он может включить ядерный реактор левым полушарием мозга», – говорится в тексте. В финале российский президент называется «настоящим мужиком», который поведет свой народ в «Землю обетованную»
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В 2017 г. многие звезды объявили о поддержке движения против сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. Чтобы подчеркнуть свою позицию, на Grammy многие пришли, украсив наряд белыми цветами. На фото: певица Пинк с семьей
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Победительница в категории «Лучший новый артист» – канадская певица Алессия Кара. Кара начала музыкальную карьеру в 13 лет, создав собственный канал на YouTube, куда она выкладывала кавер-версии известных песен, например Эми Уайнхаус и Бейонсе
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Помимо темы сексуальных домогательств на церемонии затронули тему суицидов. Рэпер Лоджик исполнил песню «1-800-273-8255», названную по номеру телефона Национальной линии помощи для предупреждения самоубийств. Во время его выступления почтили память вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой в прошлом году
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Кроме того, на церемонии показали видеоролик, в котором книгу «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» читали разные знаменитости, в том числе бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
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Леди Гага (на фото во время выступления) была представлена в номинациях «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом», но в этом году осталась без наград
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Майли Сайрус и Элтон Джон, объявивший на недавнем форуме в Давосе о скором завершении гастрольной деятельности, также выступили на церемонии
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Бруно Марс и Cardi B во время выступления на церемонии Grammy
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