Знаменитый скандинавский гид выбрал самые прогрессивные рестораны Москвы

Savva

Описывая ресторан Savva, эксперты рассказывают о красоте и значимости отеля «Метрополь», на первом этаже которого расположен Savva, а также отмечают, что шеф Андрей Шмаков более чем знаком с классической русской кухней, но предпочитает интерпретировать ее самым инновационным образом

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