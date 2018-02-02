Знаменитый скандинавский гид выбрал самые прогрессивные рестораны Москвы
Список заведений с самой интересной и передовой кухней возглавил Twins Garden
Скандинавский ресторанный гид White Guide включил Москву в проект 12forward, для которого эксперты гида выбирают 12 самых интересных и передовых ресторанов в крупнейших мегаполисах мира. Максимальные баллы составители присудили ресторану Twins Garden (шефы Иван и Сергей Березуцкие)
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Эксперты 12forward оценивают ресторан в комплексе: общая концепция, интерьер, атмосфера, меню. Twins Garden набрал 96 из 100 возможных общих баллов и 38 из 40 максимальных за еду. На фото: сыр с томатами «из будущего» из нового сет-меню в Twins Garden
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На втором месте, по оценке 12forward, ресторан White Rabbit. Он уступил Twins Garden по общей оценке (94 балла), но еду Владимира Мухина оценили столь же высоко - в 38 баллов. На фото: дальневосточные гребешки с соусом из лакедры и белым трюфелем
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Итальянский ресторан Maritozzo набрал 94 балла, хотя по уровню еды на балл уступил трем ресторанам, идущим следом. Одной из причин для посещения ресторана 12forward назвал сомелье, «с которым есть о чем поболтать»
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Одинаковые оценки (93 общих балла, 37 за еду) набрали три места. Кухню ресторана «Северяне» (шеф Георгий Троян) 12forward описывает как «гастрономические шедевры, напоминающие о Малевиче»
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Такое же метафорическое описание досталось ресторану Selfie - «The iPhone X московской гастрономии». На фото: гренки и сыр уни и хрен из меню Selfie
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Описывая ресторан Savva, эксперты рассказывают о красоте и значимости отеля «Метрополь», на первом этаже которого расположен Savva, а также отмечают, что шеф Андрей Шмаков более чем знаком с классической русской кухней, но предпочитает интерпретировать ее самым инновационным образом
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Ресторан Grand Cru набрал 93 балла, еду шефа Адриана Кетгласа назвали «наследием Феррана Адриа» и оценили на 36 баллов. На фото: «мельба» из сета в Grand Cru by Adrian Quetglas
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Ресторан Matryoshka (92 балла, 36 за еду) охарактеризовали как «мечту фуд-блогера», а кухню - «100% русской, даже более русской, чем в "Кафе Пушкинъ" (оба ресторана входят в холдинг Андрея Деллоса)
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В 12forward попали сразу два ресторана братьев Березуцких. Второй - Wine and crab в Третьяковском проезде. Он набрал 92 общих балла и 36 за еду
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Три ресторана, замыкающих список 12forward, получили одинаковую оценку за еду - 35 баллов. Но общая оценка выше у Max`s Beef for Money - 91 балл. На фото: зобная железа с биском из краба из меню Max’s Beef for Money
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У ресторана Delikatessen - 90 общих баллов. На фото: печень индейки со свеклой, яичным кремом и ботаргой
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У ресторана «Восход», расположенного в парке «Зарядье», также 90 общих баллов. «Креативная ностальгия», делятся впечатлениями о ресторане в 12forward
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