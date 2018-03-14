Новые горнолыжные курорты России

Горнолыжный комплекс «Лисья Гора»

Всесезонный комплекс «Лисья Гора» открыт в подмосковной Балашихе в 2007 г. Горнолыжных склонов там пять, для катающихся разных уровней подготовки. На территории есть парковка, работают фуд-корт, сервисная мастерская, прокат лыж и сноубордов. В августе 2018 г. в Балашихе планируют открыть новую трассу на горнолыжном комплексе «Лисья Гора», указано на сайте городского округа. По проекту второй склон горнолыжного комплекса расширят с 25 до 40 м, что сделает его более комфортным для новичков. Еще одна трасса будет сформирована для детской горнолыжной школы

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