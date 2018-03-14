Стиль жизни / Спорт

Новые горнолыжные курорты России

Спуски, трассы и туристические направления 2017 и 2018 годов
По данным Ростуризма, в России около 300 горнолыжных курортов, а к 2020 году откроется еще 60. «Ведомости» выбрали новые комплексы и трассы, а также курорты, открывшиеся после реконструкции в 2017-м - начале 2018 года
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