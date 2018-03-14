Новые горнолыжные курорты России
Спуски, трассы и туристические направления 2017 и 2018 годов
По данным Ростуризма, в России около 300 горнолыжных курортов, а к 2020 году откроется еще 60. «Ведомости» выбрали новые комплексы и трассы, а также курорты, открывшиеся после реконструкции в 2017-м - начале 2018 года
5 марта 2018 г. в Хакасии открылся курорт «Черемуховый лог». Комплекс включает пассажирскую канатно-кресельную дорогу, подъемник для сноутюбинга, две освещенные горнолыжные трассы: «красную» длиной 600 м и «зеленую» на 1000 м. Инвестором проекта стала компания «Русгидро»
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Местные лыжники пользовались склоном и раньше, когда-то здесь функционировал бугельный подъемник. Он действует и сейчас и способен обслуживать до 300 человек в час. Высота подъема составляет 8 м. Основная пассажирская канатно-кресельная дорога в час может обслужить 1440 человек, время подъема на уровень 140 м составляет 4 минуты, уточняют в пресс-службе «Черемухового лога»
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26 января 2018 г. начал работу курорт «Ведучи» - первый горнолыжный курорт в Чеченской Республике и третий в составе Северо-Кавказского туристического кластера. Максимальный перепад высот на трассах составляет 445 м, самый длинный спуск - 2210 м. Стоимость ски-пасса на день - 400 руб. для взрослых и 200 руб. для детей. Чуть позже планируют открыть 3-звездочный гостиничный комплекс и туристическую базу, ресторан, лобби- и караоке-бары, оздоровительную зону
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Сейчас курорт закрыт: сезон катания завершен и администрация готовится к лету. На территории «Ведучи» планируется организация конных маршрутов, пеших высокогорных прогулок с гидом, проката велосипедов, площадки для игры в пейнтбол, тира, пикниковой зоны и других летних сервисов, указано в соцсетях курорта
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На курорте 11 000 м трасс с уклоном до 30 градусов. На момент открытия работали два подъемника (кресельный (1300 м) и бугельный (1000 м)), были доступны три трассы (спуск с вершины горы Кокуя — длина трассы 3500 м, перепад 840 м), а также тюбинговая трасса длиной 150 м
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Перед началом зимнего сезона 2017/2018 после реконструкции возобновил работу горно-туристический центр «Альпика» в Красной Поляне. «Альпика» входит в инфраструктуру горно-туристического центра «Газпром», также включающую две гостиницы, лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», рестораны и кафе, бассейны, спортивные площадки
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После реконструкции на курорте организованы две зоны катания: «Альпика» (хребет Аибги) и «Лаура» (плато Псехако), включающие пять трасс (три красных и две черных) общей протяженностью более 7,5 км, с перепадом высот до 1156 м. В 2018-2019 гг. планируется открытие новых трасс всех уровней сложности (черные, красные, синие, зеленые) и дополнительных канатных дорог
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На территории города-курорта Белокуриха в Алтайском крае находятся несколько санаториев, многие из которых расположены в непосредственной близости от горнолыжных трасс. Новая трасса открылась в конце декабря недалеко от санатория «Россия». Трасса зеленая, ее длина 230 м, склон оборудован бугельным подъемником. Трасса регулярно проходит подготовку ратраком - специальной снегоуплотнительной машиной
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В 10 км от Белокурихи расположен курорт «Белокуриха-2», схожий санаторно-куротный комплекс, на территории которого есть горнолыжные трассы, развлекательные объекты и медицинско-оздоровительные учреждения. 3 января 2018 г. в «Белокурихе-2» открыли новую трассу - спуск на горе Мишина. Перепад трассы составляет 225 ме, а длина - один километр. Трасса рассчитана на продвинутых лыжников и сноубордистов, в перспективе планируется оборудовать комплекс так, чтобы он стал доступен как для профессионалов, так и для любителей
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Первые трассы алтайского горнолыжного комплекса «Манжерок» открылись в ноябре 2010 г. В январе 2018 г. на курорте открыли новую горнолыжную трассу со средней станцией протяженностью 1050 м. Общая протяженность трасс разного уровня сложности составляет 3405 м, максимальная длина горнолыжного спуска достигает 1200 м. «Манжерок» - всесезонный курорт: горнолыжные трассы открыты с декабря по март, в остальное время занять себя можно в кафе, банном комплексе, на крытой спортивной площадке. Есть детские площадки, батуты, аттракционы, веревочный парк, скалодром, каток, прокат квадроциклов и лошадей, музей «Алтай аил» и этнопарк «Легенды Алтая»
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Всесезонный комплекс «Лисья Гора» открыт в подмосковной Балашихе в 2007 г. Горнолыжных склонов там пять, для катающихся разных уровней подготовки. На территории есть парковка, работают фуд-корт, сервисная мастерская, прокат лыж и сноубордов. В августе 2018 г. в Балашихе планируют открыть новую трассу на горнолыжном комплексе «Лисья Гора», указано на сайте городского округа. По проекту второй склон горнолыжного комплекса расширят с 25 до 40 м, что сделает его более комфортным для новичков. Еще одна трасса будет сформирована для детской горнолыжной школы
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