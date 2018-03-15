В Москве прощаются с Олегом Табаковым

Евгений Разумный/ Ведомости

В Москве в Художественном театре им. Чехова проходит церемония прощания с народным артистом, режиссером театра и кино Олегом Табаковым. Он скончался 12 марта после тяжелой продолжительной болезни. Табакову было 82 года

1/15