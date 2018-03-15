В Москве прощаются с Олегом Табаковым
Несколько тысяч человек пришли в МХТ им. Чехова
В Москве в Художественном театре им. Чехова проходит церемония прощания с народным артистом, режиссером театра и кино Олегом Табаковым. Он скончался 12 марта после тяжелой продолжительной болезни. Табакову было 82 года
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Гроб с телом установили на основной сцене МХТ. С Табаковым пришли проститься несколько тысяч человек
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Президент России Владимир Путин также посетил церемонию прощания с Олегом Табаковым
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Художественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина
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Вице-премьер России Ольга Голодец (слева)
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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Актер Владимир Меньшов
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Вдова Табакова и министр культуры Владимир Мединский
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Актер Сергей Безруков
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Министр культуры Владимир Мединский
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Министр обороны России Сергей Шойгу
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Продюсер, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
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