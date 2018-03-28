Афиша на выходные: «Эпоха Рембрандта и Вермеера», ретроспектива Всеволода Тарасевича и фантастика от Стивена Спилберга
Ведомости рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Пушкинский музей открыл выставку Рембрандта и его современников: «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» представляет собрание американца Томаса Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан. На выставке собраны 82 произведения, в качестве бонуса к голландцам добавлен итальянец – Леонардо да Винчи с маленьким рисунком медвежьей головы
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30 и 31 марта в кинотеатре «Октябре» покажут «Магнолию» и «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсона, на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показом ленты представят кинокритики Владимир Лященко («Магнолию») и Андрей Плахов («Нефть»)
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Самая масштабная кинопремьера недели – фантастический боевик «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга. Мнения о фильме разделились, тем интереснее составить свое
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В Мультимедиа Арт Музее заканчивается ретроспектива Всеволода Тарасевича - классика советской фотожурналистики, автора знаменитой серии снимков «Ленинград в блокаде». На выставке собраны более чем 300 фотографий Тарасевича, от первых военных снимков 1940-х гг. до предперестроечных репортажей середины 1980-х (на фото: Архангельск, 1960-е. На стоянке детского такси «Карапуз»). Около половины фотографий, вошедших в экспозицию, выставлены впервые
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Если судить по синопсису, то «Тебя никогда здесь не было» – это кровавый боевик про то, как суровый бывший спецназовец спасает дочь сенатора из элитного борделя для педофилов. Но в роли спецназовца – один из главных американских актеров-неврастеников Хоакин Феникс, а картина участвовала в конкурсе Каннского кинофестиваля (где получила приз за лучшую работу актера, а сценарную награду разделила с «Убийством священного оленя» Йоргоса Лантимоса). Британская постановщица Линн Рэмси любит и умеет портретировать социопатов и психопатов. Медленно и мучительно
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31 марта в Центре документального кино в Музее Москвы начнется двухдневный фестиваль «Фильм Аут», картины для которого отобрала киновед и режиссер, а также учредитель и президент фонда «Выход в Петербурге» Любовь Аркус. Среди них «Анимированная жизнь» – история аутичного мальчика, которому диснеевские мультфильмы помогли понять, что такое чувства и эмоции (на фото); «Рай океана», рассказывающий об умирающем отце, которому надо устроить жизнь своего сына с аутизмом, прежде чем уйти навсегда; документальный фильм «Безумцы из Титиката» про психиатрическую больницу строгого режима в Массачусетсе
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Также на фестивале состоится премьера новой картины Любови Аркус «Машенька» и показ спецпроекта «Рекламный Тайм Аут», посвященный социальной рекламе об аутизме. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте ЦДК
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Дрис ван Нотен - один из самых успешных независимых бельгийских дизайнеров - «бельгийцев», как их часто называли модные СМИ. Очень закрытый и крайне редко общающийся с прессой, он впервые позволил снимать свои мастерские, дом и сад. В фильме «Дрис ван Нотен» режиссер Райнер Хольцемер показывает, легко ли создавать вневременные объекты желания в постоянно меняющемся мире моды и как художнику ван Нотену удается быть коммерчески успешным
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Cпектакль «В гостях. Европа» знаменитой немецкой группы Rimini Protokoll играется в московских квартирах. Ну то есть как играется – вы его и играете. Приходите в гости, садитесь за стол и как-то постепенно становитесь камерным аналогом Евросоюза. А уж как там пойдут застольные международные отношения, зависит от участников. Так что каждый спектакль дает уникальный опыт (и с десяток новых знакомств), но неизбежно кое-что уточняет в понимании места и времени, в которых мы живем, – не в гостях, а дома. 30-31 марта, 1 апреля, место проведения объявляется перед началом спектакля
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