Десять фильмов Станислава Говорухина
«Ведомости» вспоминают работы знаменитого режиссера и актера
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни. Он снял более 50 художественных фильмов, почти в 30 картинах снялся как актер
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Одна из самых известных работ Говорухина - «Место встречи изменить нельзя» 1979 г., снятая по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия»
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После получения диплома и до 1987 г. работал ассистентом режиссёра, режиссёром, кинорежиссёром-постановщиком на «Одесской киностудии». Там же снял свой первый фильм - «Аптекарша»
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Второй фильм Говорухина - «Вертикаль», снятый в 1967 г.
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Артист Леонид Куравлев и режиссер Станислав Говорухин на съемках кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» по одноименному роману Даниэля Дефо
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Последний фильм Говорухин снял в 2015 г. Лента «Конец прекрасной эпохи» (2015 г.) открыла 26-й кинофестиваль «Кинотавр»
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Говорухин как актер сыграл почти в 30 фильмах. В фильме Сергея Соловьева «Асса» он исполнил роль Крымова
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В 1992 г. Говорухин снял документальную ленту «Россия, которую потеряли», посвященный дореволюционной России
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«Десять негритят» — художественный двухсерийный фильм по одноименному роману Агаты Кристи
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Светлана Ходченкова и Александр Михайлов в фильме «Благословите женщину», 2003 г.
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Говорухин снял несколько детских фильмов, в том числе «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (на фото) и многосерийный фильм «В поисках капитана Гранта» по мотивам романа Жюля Верна
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