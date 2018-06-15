Как мусульмане отметили Ураза-байрам в Москве
В числе празднующих – болельщики ЧМ-2018
Мусульмане отмечают праздник разговения Ураза-байрам
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В Соборной мечети Москвы прошел торжественный намаз
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Мусульмане во время торжественного намаза
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Оцепление у Соборной мечети
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