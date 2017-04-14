Записную книжку Анны Ахматовой выставят на торги 10 мая

Записную книжку Анны Ахматовой и первое издание «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина выставят на торги 10 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятий «Золотое кольцо России – 50 лет!».

«В Центральном манеже Москвы 10 мая пройдет благотворительный вечер, посвященный открытию цикла мероприятий "Золотое кольцо России - 50 лет!". Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги несколько редчайших экспонатов, среди которых записная книжка известной российской поэтессы Анны Ахматовой», - говорится в сообщении.

В книжке содержатся заметки Ахматовой о ее творческой деятельности. «Цены на подобного рода автографы на российском рынке достигают 5-6 млн руб.», - уточнили в пресс-службе.

На торги также выставят первое издание книги «Руслан и Людмила» (1820 г.) и первое издание комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1833 г.). Часть вырученных средств от продажи лотов направят в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд».