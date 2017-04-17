Монумент князю Владимиру на Боровицкой площади назван лучшим памятником Москвы 2016 года

Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучший памятник, который был установлен в Москве в 2016 г. Им стал монумент князю Владимиру на Боровицкой площади.

«Результаты голосования распределились следующим образом: за монумент князю Владимиру на Боровицкой площади проголосовали 24% респондентов, за монумент композитору Сергею Прокофьеву в Камергерском переулке - 17%, за мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы, в парке Победы и монумент балерине Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке - по 15%», - отмечается на странице мобильного приложения.

За бюсты летчиков-космонавтов на аллее Космонавтов (ВДНХ) проголосовали 11% пользователей проекта, за бюст генерала армии, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского в сквере на ул. Черняховского - 9%, за монумент маршалу Александру Василевскому на улице Василевского - 5%. Около 5% участников голосования затруднились ответить на вопрос.

Голосование за лучший памятник 2016 г. проходило с 21 марта по 16 апреля. В нем участвовали более 213 000 пользователей проекта «Активный гражданин».