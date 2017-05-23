Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта

Президент России Владимир Путин предложил сократить финансирование профессионального спорта, а освободившиеся денежные средства потратить на создание системы поддержки перспективных спортсменов на федеральном уровне.

«В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются», - сказал Путин на заседании Совета при президенте России по физкультуре и спорту.

По его словам, зачастую деньги выделяются «очень большие и не всегда обоснованно». Создание системы поддержки перспективных спортсменов позволит «выявлять и вести к успеху лучших из лучших».