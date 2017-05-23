На подготовку спортивного резерва за год потрачено свыше 130 млрд рублей

На подготовку спортивного резерва в прошлом году было выделено более 130 млрд руб. С таким заявлением выступил министр спорта Павел Колобков на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

«Финансовое обеспечение этой работы консолидированное - из федерального и регионального бюджетов, в 2016 г., в сравнении с 2014 г., оно выросло почти на 10 млрд руб. и составило 132 млрд руб.», - сказал Колобков.

По его словам, согласно стратегии развития физической культуры и спорта Россия должна попасть в тройку призеров на следующей Олимпиаде. «Организована система подготовки спортивного резерва, она включает в себя более 5000 физкультурно-спортивных организаций, почти 50 000 объектов спорта и 3,3 млн спортсменов, из которых 12 000 входят в состав национальной сборной. Сборную обеспечивают более четырех тысяч специалистов, а всего в системе подготовки спортивного резерва работают свыше 95 000 тренеров», - пояснил он.

Колобков заявил, что на проектирование, строительство и реконструкцию инфраструктуры спорта высших достижений по федерально-целевой программе в 2006-2015 гг. в целом было затрачено 48,6 млрд руб.