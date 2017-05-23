Путин поддержал «импортозамещение» легионеров в российском футболе

Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничения числа легионеров в российском футболе вплоть до полного «импортозамещения».

«Правильно, согласен», - ответил Путин на предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе», с которым он выступил на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту во вторник в Краснодаре.

Кондратьев обратил внимание на то, что у начинающих российских футболистов должна быть перспектива, которой сегодня нет, поскольку клубам выгоднее приобретать легионеров. «Можно с ними (молодыми футболистами) возиться, а можно купить легионера в любой большой клуб. И здесь никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли, уже нету», - сказал губернатор.

Он отметил, что сегодня «легионер - это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, - это все равно игроки номер два». При этом, добавил В.Кондратьев, «игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать».

«Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер, курирующий спорт) уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение - стопроцентное - в российском футболе», - сказал Кондратьев, обращаясь к президенту.