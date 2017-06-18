Португалия сыграла вничью с Мексикой в матче Кубка конфедераций

Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в матче 1-го тура группы А Кубка конфедераций. Встреча проходила на стадионе «Казань арена» и завершилась со счетом 2:2.

Голы в ворота мексиканцев забили полузащитник Рикарду Куарежма на 35-й минуте матча и защитник Седрик на 86-й. Голы Португалии забили нападающий Хавьер Эрнандес на 42-й минуте и защитник Эктор Морено на 91-й.

Один гол португальцев, забитый на 22-й минуте матча, после консультации с видеоассистентами был отменен из-за офсайда.

21 июня Португалия в Москве на стадионе «Открытие арена» сыграет со сборной России, Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией на стадионе «Фишт» в Сочи.