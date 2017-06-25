Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш с Митрионом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что хочет провести бой-реванш с американцем Мэттом Митрионом. В субботу в Нью-Йорке Митрион нокаутировал Емельяненко на второй минуте боя в рамках вечера Bellator 180.

Емельяненко не считает, что причиной поражения стал неверный процесс подготовки к бою. «Нет, я бы готовился так же с моими тренерами. Я считаю, что в тренировочном процессе я выложился на 100%», — заявил россиянин в ответ на соответствующий вопрос.

Для 40-летнего Емельяненко этот бой стал третьим после возвращения в спорт. Спортсмен в 2015 г. объявил о возобновлении карьеры после трехлетнего перерыва. На счету Емельяненко 41 бой в смешанных единоборствах, 36 побед.