Мутко призвал поддерживать российскую сборную по футболу за неимением другой

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что российская сборная по футболу имеет большой потенциал.

«Главное в этом - результат. Игра забудется, очки останутся. Главное - нам нужно этих парней поддерживать, у нас другой команды не будет. Есть огромный потенциал у этих парней», - сказал Мутко на пресс-конференции в Сочи.

Он считает, что российская команда имеет «неплохие шансы».

«Результат выступления - два поражения и одна победа, это, конечно, нас удовлетворять не может. Но наша задача была - строить команду и, конечно, набраться опыта. В целом есть, над чем нам размышлять. По-крупному если говорить, - мы увидели, что команде есть, и есть от чего отталкиваться. В ближайшее время мы послушаем тренера, узнаем, какой он вывод сделает, и самое главное, чтобы несмотря на результат поддерживать команду», - сказал президент РФС.