Писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни

Автор «Зубра», «Искателей», «Иду на грозу», а также соавтор документальной хроники «Блокадная книга» Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни 4 июля, около 22 часов. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах Петербурга.

Собеседник агентства отмечает, что последние несколько дней Гранин находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров. Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информации о дате прощания и похоронах пока нет.

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 г. в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 г. окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения.

С 1945 по 1950 г. работал в «Ленэнерго» и научно-исследовательском институте. Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Гранин стал инициатором создания ленинградского общества «Милосердие».

Печататься Гранин начал в 1949 г. Его произведения посвящены научно-техническому поиску, борьбе между принципиальными учеными и бюрократами. Он стал автором таких романов как «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повестей «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами» и «Дождь в чужом городе». Уже в XXI веке его роман «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012).

Особое место в творчестве Гранина занимает Великая Отечественная война и блокада. Совместно с Алесем Адамовичем он написал главное произведение своей жизни - «Блокадную книгу» (1977-1981). Первоначально на нее был наложен запрет и лишь несколько лет спустя хроника была опубликована полностью.

Гранин - кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента России в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и других.

3 июня президент России Владимир Путин вручил Даниилу Гранину государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 г.