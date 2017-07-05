Футболисты сборной России не получат премиальные за Кубок конфедераций

Российские футболисты не получат премиальные за Кубок конфедераций, поскольку не вышли из подгруппы. «Премиальные должны были получить за выход из подгруппы, так что нет», – сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Вице-премьер также сообщил, что вопрос об использовании системы спортивных видеоповторов пока не решен. Ранее стало известно, что эта система будет использоваться и на чемпионате мира 2018 г. в России, уже использовалась на Кубке конфедераций.

На чемпионате России ее использовать пока не будут из-за дорогой сертификации. «Там сложно все. Хотят демонтировать, увозить. Около 10 млн долларов стоит», - отметил Мутко.