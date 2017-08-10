Кадыров заявил, что жители Чечни не будут смотреть «Матильду»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в Чечне не станут смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом он написал в Instagram.

Ранее Кадыров обращался в Минкультуры с просьбой не выпускать «Матильду» в прокат в Чечне. В четверг 10 августа министерство выдало фильму прокатное удостоверение (категория 16+). В Минкультуры отметили, что регионы могут самостоятельно ограничивать прокат ленты на своей территории.

«Никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя», — написал Кадыров.

Кадыров также написал, что решение Минкультуры о выпуске фильма в прокат было ожидаемым, так как фильм финансировался ведомством. По его мнению, Минкультуры не может пойти против себя. Кадыров считает, что фильм не отвечает интересам государства, поэтому в таком случае «творить нужно за собственный счёт». Он упрекнул Минкультуры в том, что ведомство финансирует фильмы с возрастными ограничениями на просмотр. «Представьте себе, какими духовными, моральными, этическими, патриотическими ценностями наполнена картина, если в зал не допускаются лица до 16 лет», — задался вопросом Кадыров.

«Вот так и растят молодое поколение, для которого не существуют патриотизм, Родина, долг, любовь к Отечеству. Ничего удивительного, если Минкультуры поддерживает бескультурье в "творчестве". Но не все зависит от данного министерства и от его прокатного удостоверения», — заключил он.

В свою очередь первый замминистра культуры Владимир Аристархов назвал «Матильду» хорошим и сильным фильмом о достоинстве женщины и ответственности мужчины. По его мнению, сюжет картины не имеет никакого отношения к расстрелу царской семьи в 1918 г., из-за чего Николая II признали священномучеником. Он назвал фильм художественной картиной, а не документальным кино.

Депутат Наталья Поклонская считает, что выдача прокатного удостоверения «развязывает руки Генпрокуратуре» и позволит привлечь должностных лиц ведомства к ответственности «за нарушение закона». «Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента», — заявила она в эфире телеканала РБК.

Поклонская также считает, что разрешение на показ фильма было выдано с нарушением регламента. По ее словам, не было «обсуждения при общественном совете при Министерстве культуры перед принятием данного решения», а также «существуют административные дела, которые не позволяют принимать подобные решения на сегодняшний день до их окончания».