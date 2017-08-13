Россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой мира по легкой атлетике

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике. Ласицкене защитила титул чемпионки мира с результатом 2,03 м, серебро у украинки Юлии Левченко (2,01 м), бронза у Камилы Лицвинко из Польши (1,99 м). Для россиянки это вторая золотая медаль чемпионата мира, ранее она победила на мировом первенстве 2015 г. в Пекине.

Ласицкене выступает под нейтральным флагом, поэтому во время награждения звучал гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). «Мне сегодня очень хотелось услышать гимн своей страны, но у нас все впереди. Я не буду тратить на обсуждение этой темы свои силы. И так уже много на это потрачено, результат есть, и это главное», - приводит ТАСС слова спортсменки.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Лондоне, он завершится 13 августа.